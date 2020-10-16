Sony, düzenlediği bir etkinlikte yeni holografik ekranını duyurdu. 15.6 inç büyüklüğünde 4K çözünürlük sunan bu ekran, oluşturulmuş bir grafik tasarımının üç boyutlu olarak gösterilmesini sağlıyor. Üstelik bu görüntü için gözlük gibi bir ekipmana ihtiyaç duymayan ekran, otomobil devleri ve mimarlık şirketleri için geliştirilmiş.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, yeni uzamsal gerçeklik ekranını duyurdu. 15.6 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan cihaz, 4K çözünürlük desteğine sahip. 500 nit parlaklık değeri sunan ekran, sRGB renk uzayının yüzde 100'ünü destekliyor. Oldukça dikkat çekici özelliklere sahip olan uzamsal gerçeklik ekranının fiyatı cep yakacak olsa da bazı içerik üreticileri bu ürüne hayran olacaklar gibi görünüyor.

Sony'nin yeni ürünü, oldukça hızlı bir şekilde yüz ve göz hareketlerini takip ediyor. Ekrandaki görüntüyü de bu harekete göre oluşturan ekran, bu sayede nesnelerin 3 boyutlu olarak görülebilmesini sağlıyor. Üstelik kullanıcının, bu görüntüye bakarken gözlük ya da ekipman kullanmasına gerek olmuyor.

Karşınızda Sony'nin yeni uzamsal gerçeklik ekranı

Sony'nin duyurduğu yeni ürün, holografik ekran olarak da biliniyor. Özellikle de grafik tasarımcıların ihtiyaç duydukları bu ürün, oluşturulan bir tasarımın üç boyutlu olarak hem de çok yüksek çözünürlükte görüntülenebilmesini sağlıyor. Ancak elbette bunun da bir sınırı var. Bu ürünü kullanırken ekranı belirli bir mesafede koymanız ve çok eğilmeden kullanmanız gerekiyor. Ayrıca Sony'ye göre bu ekran, sadece bir kullanıcının hareketine göre görüntü oluşturuyor. Yani aynı anda iki kişi bu ekrana bakarsa, bunlardan bir tanesi görüntüyü muhtemelen bozulmuş olarak görecek.

Sony'nin holografik ekranından çekilmiş örnek bir görüntü

Sony'nin uzamsal gerçeklik ekranı, bir bilgisayara bağlanarak kullanılıyor. Yani bu ürün üzerinde herhangi bir düzenleme yapamıyorsunuz. Şirkete göre bu ekranın kullanılabilmesi için en az Nvidia GeForce RTX 2070 ekran kartı ve Intel Core i7-9700K işlemcinin kullanıldığı bir bilgisayara sahip olmak gerekiyor.

Sony'ye göre bu holografik ekran, film yapımcı şirketler, aralarında Volkswagen'in de olduğu çeşitli otomobil şirketleri ve mimarlık firmalarının dikkatini çekmeyi başarmış durumda. Grafikler üzerinden çalışan hemen her şirketin bu üründen etkileneceğini söyleyen Sony, ürünün kasım ayı itibarıyla satın alınabileceğini söylüyor. Şirketin açıklamalarına göre bu uzamsal gerçeklik ekranının fiyatı, 5.000 dolar (yaklaşık 40 bin TL + vergiler) olarak belirlenmiş durumda.