Sony, yeni Cyber-shot HX99'un duyurusunu yaptı. Yapılan açıklamaya göre HX99, dünyanın en küçük yüksek zoom özellikli kamerası.

Sony'nin geliştirdiği cihaz, 28x Optik zoomun yanında 4K video çekme özelliğine de sahip.

Cihazın içinde ters aydınlatmalı, 1/2.3 inç Exmore R CMOS sensör bulunuyor. Bu sensör, 18.2 megapiksellik çözünürlüğe sahip. Exmore R CMOS'un ISO değer aralığı ise 80-12800 olarak belirlenmiş ve devamlı çekimde saniyede on kare yakalayabiliyor.

Kameranın önünde yer alan 28x optik zoomlu mercek ise 35 mmye denk olan 24-720mm lenslerden. Temiz görüntü zoomu, 1440 mm'ye kadar dijital zoom sağlıyor.

Cihazın 4x2.3x1.4 inçlik ölçüleri göz önüne alınınca, başarabildiği şeyler oldukça dikkat çekici. Sadece 242 gram ağırlığında olan HX99, Sony'nin iddia ettiği kadar var. Sony'nin açıkladığı özellikler, cihazın herhangi bir ekipman takılmamış maksimum özellikleri olarak göze çarpıyor.

Cihazın arkasında ve üstünde geri çekilebilir OLED Tru-Finder elektronik görüntü bulucu ve 180 derece dönebilen LCD ekran bulunuyor.

Video kayıtta ise, piksel kaybetmeden ve pikselleri üst üste bindirmeden 4K çekme becerisi göz dolduruyor. Çözünürlüğü HD seviyesine indirdiğinizde ise 120 fpslik videolar çekmeniz mümkün.

Cihazın diğer özellikleri arasında optik görüntü sabitleyici, zoom asistanı, 0.09 otomatik odaklanma, Eye AF teknolojisi, RAW fotoğraf özelliği, dokunarak odaklama, dokunmatik ayarlar, özelleştirilebilir kontrol yüzüğü ve Bluetooth bağlantısı yer alıyor.

Kasım 2018'de raflarda yerini alacak olan Sony Cyber-shot HX99'un fiyatı 450 dolar olacak.