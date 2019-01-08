Sony, 85 İnçlik Yeni 8K Televizyonunu Duyurdu

CES 2019 kapsamında birçok televizyon duyurusu geldi. Sony, aralarında yeni 8K televizyonunun da bulunduğu 2019 serisi modellerini basına tanıttı.

Henüz yayın standardı olarak ve fiyatların makul seviyelere bir türlü düşmemesi sebebiyle 4K televizyonlar hayatımızın merkezinde değil. Buna karşın büyük firmalar 8K dönemine geçişi hızlandıracak yeni modeller duyurmaya devam ediyor.

Dün LG'nin 8K'lık canavarı duyurulduktan sonra bugün de Sony 2019'a damga vurması beklenen bir başka televizyonu tanıttı. Z9G 8K LED TV, 2019'un ikinci yarısında kullanıcıların karşısına çıkacak. Sony'den yapılan açıklamaya göre televizyon, 4K görüntülerden tam 4 kat daha keskin ve kaliteli görüntüler sunacak. Bununla birlikte, 8K X-Reality Pro adı verilen yeni bir teknoloji sayesinde, daha düşük çözünürlüklü yayınlar ve videolar mükemmel upscale edilerek aradaki farkı hissetmemeniz sağlanacak.

Sony, 8K televizyonunun yanı sıra 4K LCD modelleri X9500G ve X8500G'nin de bu yıl içerisinde piyasada olacağını belirtti. Hiçbir televizyonla ilgili fiyat bilgisi paylaşılmazken, 8K modelin 15.000 dolar bandında olması bekleniyor.