Sony, Güç Kontrollü İlk Hızlı USB-PD Şarj Cihazını Tanıttı

Hem yüksek güç iletiminin hem de veri aktarımının aynı anda tek kablodan sağlandığı USB-PD protokolü kullanılarak üretilen hızlı şarj cihazı Sony tarafından tanıtıldı. Şarj cihazında göze çarpan ilk detay, performansı optimize eden bir akıllı kontrol özelliği olması.

CP-ADRM2 model numarasıyla tanıtılan şarj cihazı, biri USB-C ve biri USB-A olmak üzere iki çıkış portuna sahip. USB-C ile 5V/3.0A, 9V/3.0A, 12V/3.0A ve 15V/2.6A olmak üzere 5 faklı seçenekte güç üretebiliyor. Sony'nin yeni şarj cihazında üretilen gücün USB-C çıkışı için üst sınırı ise 39W olarak açıklandı. USB-A çıkışından üretilen güç 7.5 W'ta kalırken bu çıkıştan sunulan tek seçenek 5V/1.5A. Yeni şarj cihazı aynı anda 46.5W güç üretebiliyor.

Standart C7 tipindeki bağlantıyla beslenen şarj cihazında bu bağlantı tipinin kullanılmasının sebebi, C7'nin farklı ülkelerde de kolayca ulaşılabilen bir bağlantı tipi olması. 100V ve 200V elektriğe uyumluluğu bulunan cihaz, dünyanın neresinde olursanız olun kullanabilmeniz için tasarlanmış.

USB-PD protokolünü kullanan cihazlar sayesinde, telefonlarınızı şarj etmenin yanında daha çok güç gerektiren dizüstü bilgisayarlar gibi diğer cihazlarınızı da şarj edebilirsiniz. Ayrıca sunduğu farklı güç seçecekleri ile akıllı telefonlardan kameralara kadar birçok cihaz bu adaptör kullanılarak şarj edilebilecek. Şu an yalnızca Asya'da satılacak olan şarj cihazının, önümüzdeki dönemde tüm dünyaya yayılması bekleniyor.