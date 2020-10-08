Sony, Akıllı Telefon Lenslerinde Samsung’u Geçti

Akıllı telefonlarda yer alan kameraların üretimi alanında sıkı bir rekabet yaşanıyor. Sony, Samsung’u geride bırakarak bu pazarda zirveyi kaptı.

Akıllı telefonların kamera sensörlerinden söz ettiğimizde Samsıng’un en büyük tedarikçilerden biri olduğu herkes tarafından kabul ediliyor. Firmanın böyle bir şöhrete sahip olmasının da çok geçerli gerekçeleri var.

Samsung’un ISOCELL markalı kamera sensörleri piyasada çok popüler olsa da Sony de bu alanda yıllardır dikkat çeken bir rakip olarak görülüyordu. Strategy Analytics’in son raporlarına göre de Sony, Samsung’u geride bırakmayı başardı.

Samsung zirveden indi

Strategy Analytics raporuna göre pazar payı listesinin zirvesinde Sony yer alırken onu Samsung takip etti. Üçüncü sırayı ise Omnivision almayı başardı. Rapora göre Samsung pazardaki toplam cironun %32’sini toplarken Sony ise %44 gibi yüksek bir rakama ulaştı. Çinli Omnivision ise %9’da kaldı.

Akıllı telefonların kamera sayıları gittikçe arttığı için akıllı telefon kamerası pazarı da hızla büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl %15’lik büyüme yakalayan pazarın toplam hacminin de 6,3 milyar dolara eriştiği ifade ediliyor.

Strategy Analytics’ten Stephen Entwhistle, yaptığı açıklamada sektörün genel olarak pandemiden dolayı daha yavaş bir büyüme gerçekleştirdiğini ifade etti. Yine de yılın ikinci yarısında sensör pazarında güçlü bir büyüme beklendiğini de sözlerine ekledi.

Samsung yeni lensler deniyor

Akıllı telefon kamera sensörleri alanında uzun süredir çalışan Samsung oldukça dikkat çekici sensörler üretmeyi başarmıştı. Sektörde 48 MP ve 64 MP sensörler kullanan ilk firma olan Güney Koreli teknoloji devi, son olarak da 108 MP’lik sensörlerle artık yeni bir seviyeye ulaşmıştı.

Firma yakın zamanda çift odaklanma özelliğine sahip 50 MP sensörleri duyurmuştu. Ayrıca görsel kalitesini daha da arttırmayı ve otomotiv sektörüne de hizmet vermeyi amaçlayan firma 150 MP, 250 MP ve hatta 600 MP çözünürlüğe sahip sensörler de üretecek. Görünüşe göre bu alandaki rekabet daha uzun süre devam edecek.