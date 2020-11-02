Sony'den Amiral Gemisi Telefonlarına 3 Yıl Güncelleme Sözü

Eski akıllı telefonları için batarya değişim programı duyuran Sony, Xperia 1 II'den itibaren amiral gemilerine 3 yıl Android güncellemesi yayınlayacağını duyurdu.

Sony, uzun yıllar aynı telefonu kullanan müşterileri için önemli bir duyuru gerçekleştirdi. Buna göre Xperia 1 II'den itibaren Sony amiral gemisi akıllı telefonlar da üç büyük Android güncellemesi (sürüm yükseltmesi) alacak.

Aslına bakacak olursak bunun çok büyük bir sürpriz olduğunu söylememiz zor. OnePlus, Nokia gibi şirketler zaten bir süredir eski telefonlarına da Android sürüm yükseltmeleri sunuyorlardı. Ayrıca Samsung da Galaxy Note 20 lansmanı sırasında artık amiral gemilerine 3 büyük sürüm yükseltmesi sunacağını duyurarak bu konuda yeni sınırın 3 yıla yükselmiş olduğunu ilan etmişti.

Sony, eski telefonları için batarya değişim programı açıkladı

Çinli haber sitesi IT Home’da yer alan habere göre Sony, akıllı telefonlarının daha uzun ömürlü cihazlar olabilmesi adına bazı ‘eski’ Xperia modelleri için yeni bir batarya değişim programı açıkladı.

Aktarılan bilgilere göre Sony, batarya değişim programının geçerli olduğu ülkelerde Xperia XZ, Xperia XZs, Xperia XZ1, Xperia XZ Premium, Xperia XZ2 ve Xperia XZ3 modelleri için yaklaşık 34 dolar (284 TL) fiyat etiketi belirlemiş durumda.

Sony, söz konusu program çerçevesinde cihazlarının bataryasını değiştiren müşterilerine bir USB Type-C şarj kablosunu da hediye edecek ve tüketiciler, programdan faydalandıkları takdirde cihazlarının diğer parçalarıyla ilgili onarım işlemlerinde de yüzde 10 indirim kazanacaklar.

Sony’nin söz konusu batarya değişim programını tam olarak hangi ülkeler de başlatmış olduğu net olarak bilinmiyor ancak Sony’nin Türkiye’deki akıllı telefon pazarından çekildiğini düşünürsek Türkiye’de geçerli olmayacağını tahmin edebiliriz.