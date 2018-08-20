Android Güncellemeleri Neden Bu Kadar Gecikiyor?

Geçtiğimiz Kasım ayında bir infografik yayınlayan Sony, Android güncellemelerinin neden bu kadar geciktiğini güzel bir şekilde özetledi. Aşağıda bulabileceğiniz infografik, Android güncellemelerinin kullanıcılara ulaşana kadar hangi adımlardan geçtiğini basit bir şekilde gösteriyor.

Eğer stok Android arayüzü ile çalışan bir akıllı telefona sahip değilseniz, yeni bir Android sürümüne geçiş yapmak için aylarca beklemeniz gerekebilir. Tamam da Google, Android sürümünü Ağustos ayında yayınlarken neden en hızlı üreticiler bile Android sürüm yükseltmelerini aylar sonra kullanıcılara ulaştırıyor?

Sony, akıllı telefon kullanıcılarını güncellemelerin gecikmesi konusunda aydınlatmak için geçtiğimiz kasım ayında bir infografik yayınladı. Söz konusu infografik, yeni Android sürümünün Google tarafından yayınlanmasından, üreticiler tarafından kullanıcılara ulaştırılmasına kadar gerçekleşen tüm adımları basit bir şekilde açıklıyor.

Android’in üzerine yeni bir arayüz eklemek sanıldığı kadar kolay değildir. Sony gibi sadece satışa hazır Qualcomm yaklaşımlarını kullanmayan üreticiler, öncelikle yeni Android sürümünün akıllı telefonunda çalışması için kendi donanım ayırma katmanını oluşturmak zorundalar. Ayrıca Sony gibi şirketler, kamera uygulaması, akıllı batarya özellikleri gibi geliştirmelerden önce çağrılar ve veri bağlantısı üzerinde çalışırlar.

Geliştirme aşaması bittiğinde test aşaması başlar. Şirket içerideki ve dışarıdaki temel kontrolleri gerçekleştirir ancak bu sırada telefonların gerekli teknoloji standartlarını karşıladığını da doğrulaması gerekiyor. Ayrıca özelleştirilmiş yazılıma sahip operatör telefonları, güncelleme yayınlanmadan önce yeni işletim sistemine onay vermek için ısrarcı olacaklar. Bu da güncellemenin yayınlanma süresini bir adım daha uzatıyor.

Aşağıdan inceleyebileceğiniz infografik, Android güncellemelerinin neden Google’dan kullanıcıya ulaşana kadar geçtiği tüm adımları gösteriyor. Grafiğin uzunluğu dahi stok Android arayüzü kullanan bir akıllı telefon kullanmak için geçerli bir neden olabilir. Google, Android güncellemelerinin kullanıcılara daha hızlı ulaşması için yeni programlar geliştirmeye devam ediyor.