Sony, PlayStation 4'te Anthem İçin Para İadesi Yapıyor

PlayStation 4 kullanıcılarının Anthem ile yaşadıkları sorunlar nedeniyle Sony, talep eden kullanıcılarının oyunu geri verip para iadesi almasına izin veriyor.

Büyük beklentilerle çıkan ve PlayStation 4 sahiplerinin büyük hevesle başına oturduğu Anthem, yaşattığı sorunlar ile oyuncuları çileden çıkarıyor.

Reddit kullanıcısı forthemasters, Anthem sub-redditinde oyunda yaşadığı problemleri paylaştı. Kullanıcı, oyunun zaman zaman çakıldığını ve cihazın ana menüye döndüğünü söyledi. Kullanıcıya göre oyun bazen konsolun kapanmasına ve PlayStation 4 ana ekranına dönmeye neden oluyor. Bunlara ek olarak da maç bulma işleminde konsol tamamen kapanıyor.

Bir başka reddit kullanıcısı olan Terry2Toke, aynı konsol kapanma sorunuyla karşılaştığını da belirtiyor. Kullanıcı ayrıca PlayStation 4’ün fişten çekilmiş gibi kendini düzeltmesi gerektiğini belirtiyor.

Bütün bu sorunlar cihazların zarar görmesi ihtimalinden kaygılanan oyuncuları korkutuyor. Sorunu bildirerek oyunu iade etmek isteyen kullanıcılar, kolayca oyunu geri verip paralarını alabildiklerini belirttiler. Sorun bildirildikten sonra yapılan hesap doğrulama işleminin ardından 5 dakika gibi kısa sürede para iadesi yapılıyor.

Yine de her isteyen oyunu iade edemiyor. Kullanıcıların desteğe ne yazarak paralarını geri aldıkları henüz belli değil.

Anthem'den önce benzer bir şekilde yoğun iade talebine maruz kalan son büyük oyun No Man's Sky idi.