Sony, Aynasız Kamera Yarışında Rakiplerinden Geride Kalıyor

Sony, aynasız tam kare formatında yaptığı atılımlarla dikkat çekmiş ve uzun bir süre pazarda liderliği elinden bırakmamıştı. Ancak son yıllarda Sony kameralar konusunda yeteri kadar geliştirme yapmıyor ve bu yüzden kendisinin başlattığı yarışta geride kalıyor.

2015’te Sony a7R II’yi piyasaya sürmüştü. Bu kamera, sensörün tam genişliğini kullanarak 4K video çekebilme imkânı sunan 42,4 MP tam kare bir kameraydı. Bu kamera birçok fotoğrafçıyı şaşırttı çünkü neredeyse hiç kimse Sony’den böyle bir kamera piyasaya sürmesini beklemiyordu. Elbette, kameranın çok fazla kusuru vardı ve bir beta sürümü sayılabilirdi ancak yine de Sony’nin bu girişimi gelecek adına umut veriyordu.

Kısa bir süre önce ise Sony, inanılmaz düşük ışık kapasitesi sunan bir a7S II’yi piyasaya sürdü. Görünüşe göre Sony bir yola girmişti ve bu yolda güçlü adımlarla ilerliyordu. Sony, diğer kamera üreticilerini de etkileyerek herkesin odağını aynasız kameralara çevirmeyi başardı. Bu değişime ise Canon ve Nikon gibi şirketler pek hazır değildi ve bir süre aynasız kamera konusunda Sony’den geride kaldı. Bu sayede Sony, hem Japonya’da hem de ABD’de birçok önemli kategoride birinci sıraya oturdu.

Ancak son zamanlarda, Sony sektörde üretim açısından bir duraklama dönemine girmiş gibi duruyor. Diğer büyük kamera üreticileri, hem kamera özellikleri hem de teknik özellikler açısından Sony’yi yakalamış hatta geçmiş durumda bulunuyor.

Video çekim özellikleri rakiplerinin gerisinde kaldı

Sony, fotoğrafçılık endüstrisinde tam kare sensörün tüm genişliğini kullanan ve 4K video çekim yapmaya izin veren ilk kamera üreticisi oldu. Şu an bile bu özelliği kullanıcılara sunabilen birkaç şirket bulunuyor. Ancak ne yazık ki, Sony bu özelliğini son 4 yılda pek geliştiremedi. İlk olarak a7R II'de sunulan 8 bit video özellikleri çoğunlukla değişmeden kaldı ve Sony'nin tüm yeni sürümlerinde devam etti.

Gerçekten popüler olan a6600 gibi kameralar, ilk olarak a6300'de uygulanan video özelliklerine sıkışıp kalıyor. a6600, doğrudan Fujifilm X-T3 ile rekabet eden bir kamera. İkisi arasındaki fiyat farkına ve özelliklerine baktığımızda, Fujifilm X-T3 hemen her açıdan çok daha üstün kalıyor. Video özellikleri söz konusu olduğunda, Sony’nin kameraları Fujifilm'in sunduklarının çok gerisinde kaldı. X-T3 şimdi 60p'de 4K ve 10 bit dâhili kayıt özelliği sunuyor. Öte yandan Sony, a6300’den bu yana anlamlı bir güncelleme yapmadı ve hâlâ 8 bit video kaydı yapıyor. Sony’nin sunmayı reddettiği başka bir özellik de 60p'de 4K çekim özelliği. Canon 1D X Mark II bu özelliği neredeyse 4 yıldır kullanıyor.

Güncelleme konusundaki yavaşlık Sony’yi kötü etkiliyor

Sony, uzun zamandır insanların ilgisini yitirmiş olduğu a7S II için bir güncelleme sunuyor. Ancak, a7S II şimdi 4 yaşından büyük ve diğer rakiplerinde a7S II’ye göre çok daha iyi cihazlar var. Sony, genel olarak güncellemelerini diğer üreticilere göre çok geç yayınlıyor. Sony, her şeyi yapan ve inanılmaz özelliklere sahip, piyasayı tamamen domine eden bir kamera sunmak için çalışıyor olabilir ancak var olan kameralarına güncelleme yapmayı geciktirirse rakiplerinden geride kalmaya devam edecek.

Sony'nin geliştirmeye ve güncellemeye devam ettiği tek bir kamera hattı var: a7R serisi. Son sürüm olan a7R IV, özellikle piksel kaydırma özelliklerinden dolayı yüksek çözünürlüklü görüntülere ihtiyaç duyanlar için mükemmel bir kamera. Bu kamera şu an pazardaki en yüksek çözünürlüklü tam kare formattaki kamera. Buna ek olarak, otomatik netleme ve göz algılamasında yapılan iyileştirmeler Sony'yi diğer aynasız kamera üreticilerinin önüne geçiriyor.

Sony, tek bir kamera hattı ile rakiplerine kafa tutmakta biraz geri kalmış gibi duruyor. Aynasız tam kare pazarını adeta tek başına yaratan Sony, bakalım ilerleyen süreçlerde ne gibi hamleler yapacak ve rakiplerinin hâkim olduğu pazarı tekrar ele geçirebilecek mi?