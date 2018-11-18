PS Plus Yıllık Abonelik Fiyatına Şahane Bir İndirim Yapıldı

Özellikle her ay sunduğu ücretsiz oyunlarla kullanıcıları kendine çeken PS Plus aboneliği için Sony oldukça iyi bir indirim yaptı.

Black Friday indirimleri, Sony cephesinde oyunlardaki etkileyici indirimlerle başlamıştı. Aynı zamanda, Sony, PS Plus abonelik paketlerinde de keyfinizi yerine getirecek indirimler yaptı. Eğer PS Plus aboneliğiniz yoksa faydalanableceğiniz bu indirim, 12 aylık üyelik için %20 daha az ödeyeceğiniz şekilde düzenlendi. 12 ay için ödemeniz gereken indirimli fiyat ise 143.99 TL.

Çevrimiçi ve multiplayer özellikleriyle de PS kullanıcıları için olmazsa olmazlardan biri haline gelen PS Plus üyeliğine 179 TL yerine 143 TL vererek sahip olmak için yapmanız gereken tek şey buraya tıklayarak kampanyalı ürünü satın almak.

Sony'nin oyunseverler için yaptığı tek indirim tabii ki bu değil. Black Friday için oyunlarda da şahane indirimlere giden şirket, kullanıcılarını nasıl etkileyip memnun edeceğini çok iyi biliyor. Eğer PS Store'da hangi oyunda ne kadar indirim olduğunu merak ederseniz, hemen yukarıdaki içeriğimize göz atabilirsiniz. İyi eğlenceler.