Gerçek bir tüketici elektroniği şirketi olan Sony, CES 2019 etkinliğinin tarihini açıkladı. Tahminlere göre şirket, etkinlik sırasında üç yeni akıllı telefon tanıtacak.

Her yıl Ocak ayında düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES), 8 Ocak Salı günü kapılarını ziyaretçilere açacak ve 12 Ocak Cumartesi gününe kadar açık kalmaya devam edecek. Fuarda yeni ürünlerini tanıtacak şirketlerden biri de Japon teknoloji devi Sony olacak. Fuarda düzenleyeceği etkinlik için basın davetiyelerini göndermeye başlayan Sony, etkinliğin tarihini de açıklamış oldu.

Davetiyeye göre Sony, Birleşik Devletler’in Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde düzenlenecek CES 2019 etkinliğini 7 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirecek. Davetiye, şirketin etkinlik sırasında hangi ürünleri gün yüzüne çıkaracağından bahsetmiyor ancak tahminler, şirketin 5G teknolojisi ile ilgili bazı duyurular gerçekleştirmesi ve birkaç yeni akıllı telefon tanıtması yönünde.

Tahminlere göre Sony, yeni Xperia XA3, Xperia XA3 Ultra ve Xperia L3 modellerini CES 2019 sırasında tüketicilerin beğenisine sunacak. Cihazlar hakkında elimizde detaylı bilgi bulunmuyor ancak tahminler üç cihazın da 18:9 ekran formatını benimseyen ‘Sony’ye göre’ ince çerçeveli ve çift arka kameralı akıllı telefonlar olacağı yönünde. Daha fazla bilgi için 7 Ocak akşamını beklemekten başka çaremiz bulunmuyor.