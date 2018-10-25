Sony'nin araştırma biriminden yapılan açıklamaya göre, teknoloji devi şu anda fiziksel kripto para cüzdanı üzerinde çalışıyor.

Japon teknoloji devi Sony, bugün yaptığı basın bildirisinde yeni kripto para cüzdanının duyurusunu yaptı. Yeni çıkartacakları cihazın tek işlevi kripto para taşımak olmayacak.

Cüzdanda kullanılacak olan temel teknoloji, Japonya'da oldukça popüler bir teknoloji olan ve Bitcoin gibi kripto para ağlarıyla doğrudan iletişim kurabilen IC teknolojisi üzerine inşa edilecek. Basın açıklamasına göre IC-card, darbelere karşı oldukça dayanıklı ve güvenli bir cihazın içinde saklanacak.

Sony'nin geçtiğimiz yıllarda da blockchain ile ilgili çalışmaları olmuş, blockchain teknolojisi kullanan bazı teknolojilere de patent almıştı.

Sony'e göre yeni üretecekleri kripto para cüzdanı her çeşit blockchain bağlantılı iş için bilgi ve şifre saklamakta kullanılabilecek, bir cüzdandan çok bir teknik alt yapı malzemesi durumuna gelecek.

Henüz ismi belli olmayan ürünün bir çıkış tarihi de belirtilmedi. Bu yılın mart ayında SBI Holding, Tayvanlı fiziksel kripto para cüzdanı üreticisi CoolBitX'i satın almıştı. Bir numaralı üretici konumundaki Ledger ise 2017 yılında bir milyondan fazla cüzdan sattığını ve 29 milyon dolar kar ettiğini açıklamıştı.