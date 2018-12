Sony'den 2019 Yılında PlayStation'a Dair Beklediğimiz 4 Şey

2018 yılını oldukça sağlam geçen PlayStation cephesinden 2019 yılında neler beklediğimize bir göz atıyoruz.

Son günlerine girmiş olduğumuz 2018 yılının Sony için rüya gibi geçtiğini söyleyebiliriz. 2018'in En İyi Oyunu ödüllerini adeta hamuduyla götüren Sony, Detroit: Become Human gibi efsane bir yapımla da oyuncuların gönlünü fethetmeyi başardı.

Her ne kadar yılın son aylarında, E3 2019'a katılmayacağını öğrenerek bir miktar üzülsek de Sony'den beklentilerimiz halen oldukça fazla. Dilerseniz önümüzdeki yılda olmasını istediklerimize bir göz atalım.

1. PS5 Duyurusu

2018'in mayıs ayından beri iyiden iyiye dillendirilmeye başlanan PS5 için herkes oldukça heyecanlı. Geçtiğimiz aylarda geliştirilme aşamasında olduğu resmen doğrulanan ve PlayStation 4 temalarında göndermeler yapılan konsolun 2019'un sonlarına doğru duyurulmasına kesin gözüyle bakıyoruz.

2. Days Gone

Sons of Anarchy ile 28 Days Later'ın çılgın bir birleşimi gibi duran ve aynı anda ekranda yüzlerce zombiyle kapışabileceğimiz Days Gone'a dair 2018 yılında neredeyse hiçbir şey göremedik. Oyunun geliştirilme aşamasında bir takım zorluklar yaşandığı gerçek. Buna karşın çıkış tarihi belli: 26 Nisan 2019

3. The Last of Us: Part II

Uncharted serisinin efsane yapımcısı Naughty Dog, E3 konferansında gösterdiği oynanış videosuyla herkesi adeta büyülemişti. Tıpkı Days Gone gibi bir süredir sırra kadem basan ve hakkında hiçbir şey duyamadığımız The Last of Us: Part II'nin PS5'e kaydırılma olasılığı bizleri korkutuyor.

4. Death Stranding

Metal Gear Solid serisinin efsane yapımcısı Hideo Kojima'nın elinden çıkan Death Stranding'in ne olduğunu, nasıl bir senaryosu ve oyun yapısı olacağını bilmiyoruz. Hatta ve hatta, yapımcı ekip dahi "Bazen biz de ne yaptığımızı bilmiyoruz." şeklinde konuşuyor. Ancak "Kojima'dan babam çıksa oynarım!" diyen bir kitle var ve oyundan herkes oldukça umutlu.