Sony'den Kadınlar Günü İçin Özel PlayStation 4 Teması

Kadın oyuncularını unutmayan Sony, PlayStation 4 için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özel teması yayınladı. Tema, Sony'nin ünlü kadın karakterlerini içeriyor.

Bugün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Pek çok şirket gibi Sony de bugünü unutmadı ve PlayStation 4 sahiplerine hoş bir sürpriz gerçekleştirdi. Guerrilla Games’in konsept sanatçısı olan Choro Choi, Horizon: Zero Dawn’dan Aloy, Uncharted: The Lost Legacy’den Chloe, The Last of Us’dan Ellie, LittleBigPlanet’dan Sackgirl ve daha pek çok Sony kadın karakterinin bulunduğu özel bir 8 Mart teması hazırladı.

Sony, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü temasını PlayStation Store’da bazı bölgeler için yayınladı, bazı bölgeler için ise ‘henüz’ yayınlamadı. Eğer temayı PlayStation Store üzerinde göremiyorsanız buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Beklentiler, Kadınlar Günü temasının 8 Mart tarihinde (bugün) tüm bölgeler için PlayStation Store’da erişime açılması yönünde. Bu haber vesilesiyle de tüm kadın okuyucularımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.❤