Sony'den Şok Karar: PlayStation, E3 2019'da Olmayacak

Dünyadaki bütün oyuncuların 3 gün boyunca kalbinin attığı Los Angeles'taki devasa fuarda bu sene Sony yer almayacak.

E3'ün organizatörü olan ESA, yayınladığı fuar listesinde Sony'ye yer vermedi. Activision, Ubisoft ve Take-Two gibi devlerin yer aldığı listede Sony'nin yer almamış olması bir hata zannedildi. Ancak Sony, fuarda var olmayacağını açıkladı.

24 senelik E3 tarihinde her fuara istisnasız katılan ve sunum yapan Sony, 2019 yılında yapılacak olan fuarda yer almayacağını resmen doğruladı. Konsol savaşlarının iliklere kadar hissedildiği E3, şimdiden sönük geçecek gibi görünüyor.

Sony'nin aldığı kararla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Sony olarak kitleyle buluşturacağımız yenilikçi fırsatlar kovalıyoruz. PlayStation hayranları bizim için dünyaya bedel. Bu yüzden karşılarına yeni şeyler çıkarmak istiyoruz."

Elbette yukarıdaki açıklama resmi ve insanlara duyurulması gereken sözler. İşin aslına gelirsek, Sony'nin zaten bir süre boyunca insanlara göstereceği hiçbir şeyi kalmadı. PS4 ömrünün son 1 yılına girdi diyebiliriz. Konsol için neredeyse beklenen bütün özel yapımlar da boy gösterdi. Bundan sonraki süreçte Ghost of Tsushima gibi bir iki güzel yapımla daha PS4'ün finali yapılacak.

Böylece geçtiğimiz günlerde PlayStation Experience'a da katılmayacağını belirten Sony, 1 senelik bir nadas sürecine girmiş oldu. E3 2019'u merakla bekleyenlerin içi biraz burkuldu elbette... Ancak Nintendo ve Microsoft'un fuarda yer alacağının müjdesini verelim.