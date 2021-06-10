Sony, profesyonel çekimler için geliştirdiği drone'u Airpeak S1'i resmen duyurdu. Kendine hayran bırakan özelliklere sahip olan drone, sektörün en iyisi olarak bilinen DJI'ın güçlü bir rakibi olacak gibi görünüyor. Airpeak S1'in fiyatı ise tahmin edebileceğini üzere oldukça yüksek.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, geçtiğimiz aylarda reklamını yaptığı profesyonel drone modeli "Airpeak S1"i resmen duyurdu. Üst düzey özelliklere sahip olan drone, fiyatıyla da cep yakacak türden. Ancak bu durum, pek de şaşırtıcı değil çünkü Sony, daha önce yaptığı açıklamalarda bu drone'un herkese uygun olmadığını zaten söylemişti.

Sony Airpeak S1, tam anlamıyla profesyonel çekimler yapabilmek için tasarlanmış olan bir drone. Bu bağlamda, 2,5 kilogram civarında kamera ekipmanını rahatlıkla taşıyabilen cihaz, haricen satın alınabilen gimbal desteğiyle de pürüzsüz çekimler yapılabilmesini sağlıyor. Drone'un yalnızca 3,5 saniyede 80 km/sa hıza ulaşabildiğini anlatan Sony, Airpeak S1'in maksimum hızının ise 90 km/sa olduğunu söylüyor. Bu maksimum hız değeri, Airpeak S1'i piyasadaki en güçlü rakibi olan DJI Matrice'in önüne taşıyor.

Karşınızda Sony Airpeak S1

Sony'nin profesyoneller için tasarladığı drone'u, rüzgar direnci açısından da hiç fena değil. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre Airpeak S1, maksimum 55 derecelik eğim açısında çalışabiliyor. Bu da bu drone'un 70 km/sa hızla esen rüzgarda bile kullanılabileceği anlamına geliyor. Ancak uçuş süresi ne yazık ki pek de istenildiği gibi değil. Yük olmadan 22 dakika boyunca kesintisiz olarak uçabilen drone, Sony'nin Alpha 7S Mark III profesyonel fotoğraf makinesine takılmış 24 mm'lik lens ile 12 dakika havada kalabiliyor.

Sony Airpeak S1, sahip olduğu uçuş sistemi ile de göz dolduruyor. Öyle ki bu drone, sahip olduğu sensörler ile önünü, arkasını, üstünü, altını, sağını ve solunu algılayarak, nerede olduğunu tahmin edebiliyor. Ayrıca drone'a eklenen beş yönlü kameralar, 3 boıyutlu tarama yaparak uçuş kararlılığını artırıyor. Sony, bu sistemin drone pilotunun da işini kolaylaştırdığını söylüyor. Airpeak S1, tüm bu etkileyici özelliklerine ek olarak çarpmaları engellemek için de otomatik olarak yavaşlayan ve yeri geldiğinde durabilen bir sistemle donatılmış.

Uçuş sistemleri demişken; Sony Airpeak S1'in gelişmiş bir kontrol kumandası olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Profesyonel drone pilotları, Airpeak S1'i kullanırken şimdilik yalnızca iOS ekosistemine özel "Airpeak Flight" isimli bir mobil uygulamadan yararlanabilecekler. Bu uygulama, cihazın konumu, hızı, pil durumu gibi detayları gösterebilecek. Ayrıca drone'un sahip olduğu burun kamerası, Airpeak S1'in kumandası üzerinden hareket ettirilebilecek. Yalnızca bu kontrol yetenekleriyle yetinmeyen Sony, "Airpeak Base" isimli bir web uygulamasıyla uçuş rotalarının planlanmasını, bu rotaların kaydedilmesini ve yeniden kullanılmasını sağlayacak. Örneğin bir pilot, Airpeak Base ile yapacağı bir uçuş programı ile drone'e bağlanacak gimbalın ne zaman serbest kalacağını bile belirleyebilecek.

Sony tarafından yapılan açıklamalara göre Airpeak S1, şirketin "Alpha" serisi profesyonel fotoğraf makineleriyle tam bir uyum içerisinde çalışabiliyor. Üstelik profesyoneller, bu fotoğraf makinelerine 11 mm'den 85 mm'ye kadar değişen odak aralıklarına sahip lensler takabileceklermiş. Şirket, diğer markalara ait profesyonel fotoğraf makineleriyle uyumluluk konusunda net bir şey söylememiş olsa da büyük bir sorun yaşanmayacağını tahmin ettiklerini belirtiyor.

Bu arada, Airpeak S1'in haricen satın alınabilen gimbalı, Sony tarafından üretilmedi. Gemsy isimli bir şirketin "Gimbal T3" isimli modelini kullanan Sony, pek de deneyimli olmadığı bir sektöre daha girmek istememiş gibi görünüyor. Ancak ilerleyen yıllarda bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanabilir.

Sony tarafından yapılan açıklamalara göre profesyoneller için tasarlanmış olan Airpeak S1, 2021'in sonbahar aylarında tüketicilerle buluşacak. Drone'un yedek parçaları ise 2'li paketler halinde satın alınabilecek. Bu drone'a sahip olmanın bedeli ise 9.000 dolar olacak. Üstelik haricen satın alınacak gimbala da sahip olmak isteyen bir tüketicinin, ekstradan 1.750 dolar daha ödeme yapması gerekecek. Yani hemen yukarıda gördüğünüz fotoğrafın, fotoğraf makinesi bulunmayan halinin 10 bin 750 dolar olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.