Sony, DSLR Kalitesini Akıllı Telefonlarına Taşımak İstiyor

Samsung ve Xiaomi'nin 108 MP'lik kameralarla yeni bir hamle yapmasının ardından, Sony rekabette öne çıkmayı hedefliyor. Şirket, DSLR kameralardaki kaliteyi akıllı telefonlara taşımak için çalışıyor.

Sony yakın zamanda Çin'de bir basın toplantısı düzenledi. Japon elektronik devinin görüntüleme ve algılama çözümleri başkanı, etkinlik sırasında şirketin geleceği hakkında bazı ilginç haberler ortaya koydu. Şirket ayrıca, akıllı telefonlar için kamera çözümleri geliştirerek geçtiğimiz yıllarda nasıl ilerleme kaydedildiğini gösterme fırsatı buldu.

Şirket yönetimine göre cep telefonu pazarında çoklu kamera ve büyük boyutlu çiplere olan talepte yaşanan artış, beklentileri aştı. Örneğin, Sony'nin IMX586 48MP kamerası, 2019'da orta seviye ve amiral gemisi cihazlarının büyük bir bölümünde yer alıyordu. 48MP'lik sensör, ultra güçlü kameralar için öncülerden biriydi ancak gelecek yıl 64 MP ve 108 MP kameraların gelişini göreceğiz. Sony, rekabette geriye düşmemek için üretimi artırıyor.

Sony, akıllı telefonlarda profesyonel kamera kalitesi sunmayı hedefliyor

Sony, açıklamalarında sensörlerine büyük geliştirmeler yapmaya çalıştığını belirtti. Gelecek yıl kameralar daha iyi HDR, Düşük Işık, Otomatik Odaklama ve yüksek hızlı odaklama performansı sunacaklar. Şirket ayrıca DSLR kalitesini akıllı telefonlara getirmek için önüne iddialı bir hedef koydu. Sony, yüksek boyutlu yongaları kullanacağını, endüstriyel uygulamalar için kullanılan tarama, ToF ve otomotiv sektöründeki yeni polarize algılama teknolojisini cep telefonu yongalarına uygulayacağını belirtti.

Teknoloji devi HDR+'ın arka plan bulanıklığında da yeni bir teknoloji kullanmayı planlıyor. Bu yeni model, arka plan bulanıkken odaklanmış nesneleri süper keskin hale getiriyor. Ek olarak, şirket daha karanlık ortamlarda otomatik odaklama hızını iyileştirecek AF Pixel ve HDR+ Otomatik Odaklama teknolojilerini geliştiriyor.

Sony önümüzdeki yıl satışlardan 9.5 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyor ve görüntüleme sensörleri bu gelirin 8.1 milyar dolarını oluşturacak. Sony sensörlere en büyük talebin Çin pazarından gelmesi bekleniyor.