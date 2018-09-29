Zeiss, Sony FE İçin Yeni Batis Yakın Odak Lensini Tanıttı

Batis'in çıkaracağı lens ile mükemmel fotoğraflar hayal değil gerçek olacak.

Zeiss, tüm full-frame aynasız makinelere uyumlu yeni Batis 40mm f/2 CF (Yakın Odak) lensini tanıttı. Zeiss ürününü “Zeiss Batis ailesinin en becerikli lensi” olarak adlandırıyor.

Batis'in 25mm f/2 ve Batis 85mm f/1.8’in arasında olan yeni 40mm f/2 lensi, Sony’nin a7 ve a9 serisi gibi E-mount full-frame aynasız fotoğraf makineleri için dizayn edildi. Batis 18mm’den 135mm’ye kadar beş odak uzaklığını kapsıyor.

Zeiss, lens hakkında “Zeiss Batis 2/40, özel 40 milimetrelik odak uzaklığı sayesinde farklı zorlukların üstesinden gelebilir. Portreden sokak fotoğrafçılığına, manzara fotoğraflarından mimariye kadar her şey bu yüksek çözünürlüklü sabit odak uzaklığıyla mümkün” diyor.

Ayrıca lens, fotoğrafı çeken kişiye uzaklığı ve alan derinliğini gösteren bir OLED ekrana sahip. Yeni Zeiss Batis 40mm f/2 CF $1299 fiyatıyla Kasım 2018’de satışa sunulacak.