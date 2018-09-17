Sony, FIFA 19'u Satın Alanlara Fiyat Farkını İade Edecek

Geçtiğimiz günlerde yaklaşık 12 saat boyunca oldukça hesaplı bir fiyatla satılan, daha sonra eski fiyatına dönen FIFA 19 için mükemmel bir haber geldi.

Geçtiğimiz günlerde FIFA 19, 12 saat boyunca standart fiyatı olan 359 TL'den, 209 TL'ye düşmüştü. Keza oyunun Şampiyonlar ve Ultimate sürümü de büyük bir indirime gitmişti. Bu haberin detaylarına hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Gelgelelim, burada oyunu 359 TL iken satın alan oyuncular için bir mağduriyet doğmuş oluyordu. Burada iki ihtimal oluşacaktı: Ya oyunu ucuzken satın alanlara paraları iade edilecekti, ya da bu tarihten önce satın alanlara fiyat farkı iade edilecekti. Sony, burada kendisine yakışanı yaparak güzel yolu seçmişe benziyor.

Alaattin Bayram isimli takipçimizin (bu arada kendisine teşekkür ediyoruz) bizlere ilettiği mail ile haberdar olduğumuz üzere Sony, 12 Eylül'de oyun indirime girmeden önce satın alan bütün oyunculara fiyat farkını iade edecek. Böylece oyunu daha önce satın alan oyuncuların mağduriyeti de giderilmiş olacak.