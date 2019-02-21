Sony'nin Yeni Mühendisleri, IoT ve Otomotiv İçin Çalışacak

Sony’den yapılan açıklamaya göre, şirkete yeni kabul edilen mühendislerin önemli bir kısmı görüntü sensörleri ve çip teknolojileri üzerinde çalışmalar yürütecek.

Teknoloji şirketleri bir yandan bugünün şartlarına uyum sağlarken bir yandan da geleceğin teknolojilerini ön görmeye çalışıyorlar. Japon teknoloji devi Sony de yeni nesil mühendislerini yeni nesil teknolojileri geliştirmek için yönlendirmeyi planlıyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre yeni alınan mühendislerin yüzde 40’ı çip teknolojileri üzerinde çalışacak. Bu teknolojiler arasında görüntü sensörleri üzerine yapılacak olan AR-GE çalışmaları var.

Sony’nin 2019 ve 2020 yıllarında yıllık 320 yeni mühendis alması bekleniyor. Bu rakamlar yalnızca Japon çalışanları kapsıyor. Bu 320 kişilik kontenjana kıdemli ya da üst düzey çalışan kadroları dahil değil. 2018’de 250 kişiyi işe alan firma, genişleyen kadrosu sayesinde daha gelişmiş çipler üretebilecek.

Reuters’a göre firmanın gelirlerinin %15’i görüntü sensörlerinden geliyor. Şirketin bu departmandan beklediği gelir, dünya çapında zayıflayan akıllı telefon talebiyle birlikte azaldı.

Pozisyonunu korumak ve güçlü kalmak isteyen Sony farklı alanlara yönelmek ve gelir kaynaklarını arttırmak zorunda. Bu nedenle de akıllı telefonlar dışında gelir kalemleri üretmesi gerekiyor. Yeni üretilecek sensörler her cihazda kullanılabilir olmalı. Özellikle 5G, otonom araçlar, nesnelerin interneti (IoT, Internet of Things) ve yapay zeka büyük önem arz edecek.

Sony bu yıl görüntü sensörleri için 5.3 milyar dolar harcayacağını belirtmişti. Bu da yüzde 30’luk bir artışa denk geliyor.

Analizlere göre görüntü sensörü pazarının değeri, 2023 yılında 23.2 milyar doları bulacak. Sony’nin lider olduğu pazarda peşinden Samsung ve Omnivision geliyor.