PlayStation 4'ün eko sistemdeki son 1-2 yılına girerken konsol iyice stabil bir hal almaya başladı.

Bugün itibarı ile Playstation HQ'dan gelen habere göre PlayStation'ın 6.20 sürümü yayınlandı. Sony tarafından güncelleme notlarında bir klasik olacak şekilde, "Bu güncelleme çeşitli hata düzeltmeleri ve gelişmeler içermektedir." notu düşüldü.

Sony'nin CEO'su ve Başkanı John Tsuyoshi Kodera, gelen güncelleme ile ilgili "PlayStation Nation'dan güçlü ve stabil bir oyun platformu istendiğini biliyorum. 6.20 sürümüyle yapmak istediğimiz tam olarak bundan ibaret. Bir süredir herhangi bir sınırlama olmaksızın şeffaf bir oyun deneyimi isteniyordu. Bu sebeple çapraz platform desteği konusunda istenilen adımları da attık." şeklinde konuştu.

Uzun süredir beklenen kullanıcı adı değişikliği ile ilgili müjde maalesef yine gelmedi. Büyük ihtimalle yeni yılın ortalarına doğru bu konuda somut bir adım atılacak. Sony, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda, değişikliğin ciddi sorunları da beraberinde getirdiği ve bu yüzden henüz kullanıcılara sunulmadığını açıklamıştı.