Japon teknoloji devi Sony'nin gürültü önleyici kulaklık pazarındaki lider serisi 1000X'in yeni üyesi 1000X M3 tanıtıldı.

IFA 2018’de pek çok yeni ürün tanıtan Sony, yeni gürültü önleyici kablosuz kulaklığı Sony 1000X M3’ü tanıttı. Bir önceki nesil gürültü önleyici kablosuz kulaklık olan 1000X M2’ye göre hem tasarım hem de kontrol anlamında ince düşünülmüş değişiklikler getiren Sony 1000X M3, kategorisinin en iyi ürünü olmaya aday görünüyor.

1000X M3, Sony’nin yeni HD Gürültü Önleme İşlemcisi QN1 sayesinde önceki nesil kulaklığa göre dört kat daha iyi performans gösteriyor. 1000X M3 ile yaşadığınız şehrin en kalabalık sokaklarından bulunduğunuz en gürültülü ortamlara kadar her yerde temiz ve kaliteli müzik keyfi yaşayabilirsiniz.

Sony, kullanıcıların maksimum konfora ulaşması için 1000X M3’ü özel olarak tasarladı. Böylece kulaklığı saatlerce kullansanız da asla bir rahatsızlık ya da terleme yaşamıyorsunuz. Üstelik 1000X M3, standart USB Type-A yerine USB Type-C girişi ile şarj ediliyor. Bu sayede 1000X M3, 10 dakikalık şarj ile 5 saat kullanım vadediyor.

Sony’nin açıklamasına göre 1000X M3, tek şarj ile 30 saate kadar kullanım sunabiliyor. Ayrıca kulaklık otomatik güç kapatma ayarı sayesinde kullanılmadığında otomatik olarak gücü kesiyor ve şarj ömrünü uzatıyor. Son derece kolay ve pratik kontrolleri bulunan 1000X M3’e yakında Google Asistan desteği de gelecek. Sony, 1000X M3'ün fiyatını 350 dolar (~2400 TL) olarak açıkladı.