Horizon Forbidden West, PS4'ten PS5'e Ücretsiz Yükseltilecek

Teknoloji devi Sony, Horizon Forbidden West için PS4'ten PS5'e ücretsiz yükseltme sunma sözünden dönmüş ve yoğun eleştirilerle karşılaşmıştı. Şirket geri adım attı ve ücretsiz yükseltme sağlayacaklarını duyurdu.

PS4 oyuncularından Horizon Forbidden West oyununa sahip olanların PS5 platformlarına geçmeleri hâlinde oyunu ücretsiz olarak yükseltme sözü veren Sony, yakın bir zamanda sözünden dönerek ücretsiz yükseltme sunulmayacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından eleştirilerin odağı hâline gelen şirket, doğal olarak geri adım atmak zorunda kaldı.

Sony Interactive Entertainment başkanı ve CEO'su Jim Ryan, “Ön sipariş başlangıcında doğruladığımız tekliflerin hedefi kaçırdığı çok açık. Pandeminin derin etkisi Forbidden West'i öngördüğümüz lansman tarihinin ötesine itse de teklifimizin arkasında duracağız: PlayStation 4'te Horizon Forbidden West'i satın alan oyuncular PlayStation 5 sürümüne ücretsiz olarak yükseltebilecekler."

Başlangıçta yükseltme için en az 80 dolar istenmişti:

Sony başlangıçta PS4 sahibi Horizon Forbidden West oyuncularının oyunun hem PS4 hem de PS5 sürümlerine erişmek için 79,99 dolarlık Digital Deluxe sürümünü, 199,99 dolarlık Collector's sürümünü veya 259,99 dolarlık Regalla sürümünü satın almaya zorlamayı planlamıştı.

Sony; birinci taraf, cross-gen PlayStation oyunlarının hem dijital hem de fiziksel sürümleri için de 10 dolarlık bir dijital yükseltme seçeneği sunacak. Bu, bir sonraki God of War, Gran Turismo 7 ve diğer Sony birinci taraf, cross-gen oyunları için PS5 sürümüne geçmek isteyen PS4 oyuncularının 10 dolarlık dijital yükseltme seçeneğine sahip olacağı anlamına geliyor.