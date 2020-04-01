Dünyanın en iyi kablosuz ses ekipmanı üreticilerinden bir tanesi olan Sony’den yeni haberler var. Ekstra bas ve gürültü engelleme özelliklerine sahip iki farklı kulaklığı web sitesi üzerinden tanıtan Sony’nin ay sonunda yeni ürünler için ön siparişe başlayacağı söylenenler arasında.

Sony markası geniş ürün seçeneği ve hemen hemen her müzikseverin beklentileriyle bütçelerine hitap eden bir firma olarak biliniyor. Gelişen bir pazar olarak kabul edilen ses ekipmanları alanında ürün çeşitliliği çok sevilen bir şey olsa da hangi modelin doğru olduğuna karar verebilmek, modeller arasındaki güçlü ve zayıf yanları, belli başlı farklılıkları tanımlayabilmek biraz zaman alabiliyor. Haberimizde bugün tanıtımı yapılan iki yeni modeli ele alıyoruz.

Sony WF-XB700

Ekstra bas işlevselliği ve makul sayılabilecek bir fiyatla öne çıkan kablosuz kulaklık gündelik hayatınızı güzelleştireceği fikriyle tanıtılıyor. Apple’ın ikinci nesil AirPods ile AirPods Pro ürünleriyle Samsung’un Galaxy Buds+ ürününe karşı rekabet ettiği söylenen kulaklıkta gürültü engelleme teknolojisi bulunmuyor. ABD’de 130 dolar (vergiler hariç yaklaşık 870 TL) fiyatla satılacağı söylenen WF-XB700 modelinin, böylece kıyaslandığı WF-1000XM3 modelinden 70 dolar daha ucuz olduğu görülüyor.

WF-XB700 aynı zamanda, kulağa tam ve rahat oturması için sahip olduğu ergonomik tasarımla da iddiasını öne çıkarıyor. Ürünün pil ömrünün ise 9 ila 18 saat arasında olduğu söyleniyor. Bu ilk başta kulağa çok da etkileyici gelmese de mevcut 3 AirPods’u geçerek rekor kıran Galaxy Buds+ modelinin sadece birkaç saat gerisinde kaldığını söylememiz gerek. Cihazın diğer özellikleri arasında hızlı şarj, tere ve su sıçramalarına karşı dayanıklılık, akıllı telefona kolay erişim gibi seçenekleri saymak mümkün.

Sony WH-CH710N

Kulaklıklarda çok önemli sayılan gürültü önleme özelliğini rakiplerine kıyasla daha düşük bir bütçeyle vadeden ürün için belirlenen fiyat 200 dolar (vergiler hariç yaklaşık 1.340 TL) olarak açıklanmış durumda. Kesintisiz 35 saatlik çalma moduyla gün boyu müzik dinleme olanağı sunan ürün gelişmiş ortam sesini ayarlama özelliğiyle duyduklarınızı kontrol etmenizi sağlıyor. 10 dakikalık hızlı şarj ile 60 dakikalık oynatma elde edebileceğiniz kulaklık işlevselliğiyle beğeni topluyor.

İki yeni ürünün de şimdilik kesin satış tarihlerinin belli olmadığını ekleyelim. Ay sonunda ön satışa çıkacağı söylenen kulaklıklar hakkında detaylı bilgiye Sony’nin internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Tarihlerle ilgili güncellemeler geldiğinde size iletmek için burada olacağız.