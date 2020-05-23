Sony’nin en çok satan True Wireless Stereo kulaklıklarının yerini alacağı düşünüşen Sony WH-1000XM4 modelinin, çoklu cihaz eşleştirme özelliğine sahip olduğu bildirildi. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, kulaklığa birden fazla cihazın bağlamasını sağlayabilecekler.

Justplayinghard adlı Twitter kullanıcısına göre, Sony’nin Headphones Connect uygulaması yeni çıkacak olan kulaklık modelinin çoklu eşleştirmeyi destekleyebileceğini gösteriyor.

Diğer keşfedilen özellikler arasında, kulaklık takılıyken sesleri algılayabilmek için ‘Akıllı Konuşma’ ve kulaklık takılıyken bile dışarıdaki gürültüyü duyabilmek için ‘Ortam Ses Modu’ bulunuyor. Önceki çevrimiçi sızıntılar ise cihazın, tek bir şarjla 40 saate kadar kullanılabileceğini öne sürüyordu.

Yeni modelin tasarımı, Sony WH-1000XM3 ile aynı görünüyor.

Sony ise bu sızıntılar hakkında sessiz kalmayı tercih ediyor. Bununla birlikte, kulaklıkların onay için ABD'nin Federal İletişim Komisyonu'ndan geçtiği biliniyor. Ancak yeni modelin satış fiyatı henüz belli değil.

Her bütçeye uygun kablosuz kulaklık modelleri

Hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen akıllı telefonlar, 3,5 mm jakının yer almamasından kaynaklı kullanıcıları kablosuz kulaklıklara yönlendiriyorlar. Siz de kablolardan kurtulup daha özgür hissedeceğiniz kablosuz bir kulaklığa geçmek istiyor olabilirsiniz. Bizler de sizler için, farklı fiyat aralıklarındaki 11 kablosuz kulaklık modelini derledik. Farklı fiyat aralıklarında, farklı özelliklere sahip kablosuz kulaklık modellerine buradan ulaşabilirsiniz.

Kablolu kulaklıklar yeni bir döneme giriyor

Kablosuz kulaklık modelleri giderek yaygınlaşsa da ‘ben kablolu kulaklıktan vazgeçmem’ diyenlerdeyseniz, kablo teknolojisi de unutulmuş değil, aksine geliştirilmeye devam ediliyor. Teknoloji devi Google, yayınladığı yeni bir videoyla geliştirdiği yeni konsept kulaklık kablosunu tanıttı. Google, konsept kulaklık kablosuna iki parmakla dokunarak veya kabloyu sıkarak müzik kontrolü sağlıyor.

Google, I/O Braid ismini verdiği kulaklık kablosunda Sarmal Algılama Matrisi (HSM) adı verilen bir teknolojiyi kullandı. Kulaklığın kablosunun içinde bulunan bir dizi kapasitif, kablonun iletken iplik örgüsüne dışarıdan hafif bir baskı geldiğinde dokunacak şekilde yerleştirildi. Kablo içinde bulunan fiber optik teller ise görsel geri bildirim sağlamak için kumaşa dokunuyor. I/O Braid hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.