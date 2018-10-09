Sony, Jailbreak'li PS4 Satan Bir Adama Dava Açtı

Kaliforniya'da bir adam, jailbreak yüklü PS4 sattığı gerekçesiyle Sony tarafından mahkemeye verildi.

5 yıllık tarihinde çok büyük bir kırılma vakasıyla karşılaşmayan PS4, geçtiğimiz aylardan beri jailbreak vakalarıyla uğraşıyor. En son 5.55 sürümüne kadar konsolu kırmayı başaran hackerlar ile baş edemeyen Sony, çözümü yasal yollardan aramaya başladı.

Jailbreak yöntemi PS3'te inanılmaz etkili ve uzun soluklu bir gündem maddesi olmuş ve Sony'nin başını ağrıtmıştı. Ancak orijinal oyun bilincinin gitgide yerleşmesi ve insanların online oyun keyfinden mahrum kalmak istememesiyle PS4'te jailbreak yapan kullanıcı oranı oldukça düşük kaldı. Buna karşın Sony bu azınlığa da nefes aldırmaya niyetli değil.

Kaliforniya'da yaşayan Eric Scales, eBay üzerinden jailbreak yüklü PS4'ler satıyor ve ek gelir elde ediyordu. Sattığı PS4'lerden ikisinin bizzat Sony tarafından alındığını bilmesine ise hiç imkan yoktu. Konsolları inceleyen ve mahkemeye delil olarak sunan Sony, Eric'ten davacı oldu.

Sony'nin Eric Scales'ten ne kadar tazminat talep ettiği veya ceza davası açıp açmadığı şu an için belli değil. Ancak PS4'ün ekolojik sürecini sonlandırmak üzere olduğunu düşünürsek, bu nesli başarıyla atlattıklarını da kabul etmek gerek.