Üst düzey kablosuz kulaklık alanında lider markalardan biri olan Sony, yeni kulaklığını kullanıcılarına tanıttı. WI-1000XM2 ismindeki yeni kulaklık, Sony'nin yeni gürültü engelleyici özelliklerini taşıyor.

Sony, Berlin’de düzenlenen IFA 2019’da kablosuz boyun bandı furyasına katacağı kulaklığı Sony WI-1000XM2’yi tanıttı. Sony’nin WI-1000XM2’si, yepyeni bir gürültü engelleyici işlemciyle geliyor. Yani çevre seslerini daha önce duymadığınız kadar az duyacaksınız.

Sony’nin yeni kulaklığında, kulak üstü kulaklıklarda sektör liderlerinden biri olan WH-1000XM3’te bulunan QN1 gürültü engelleyici işlemcileri bulunuyor. QN1, oldukça gürültülü ortamlarda bile dinlediğiniz şeyin size aktarılmasını en iyi şekilde sağlayabilen bir işlemci.

Gürültü engelleme, yalnızca yazılımla alakalı bir olay değil. İyi bir kulaklığın gürültü engelleme özelliği ne kadar üst düzeyde olsa da kulağınıza oturmadıktan sonra pek bir değeri kalmıyor. Sony’nin söylediğine göre WI-1000XM2’nin açılı kulaklık tasarımı, kulağa mükemmel derecede sızdırmazlık sağlıyor.

Kulaklık, hibrit sürücüyle birlikte geliyor:

Kulaklıkların asıl amaçlarına dönecek olursak Sony’nin yeni kulaklığının ses kalitesi hiç de fena değil. Kulaklık, 9 mm dinamik sürücü ve armatür sürücüyü içeren hibrit bir sürücü sistemine sahip. Dolayısıyla kulaklığın frekans yelpazesi oldukça geniş ve ses kalitesi de oldukça iyi.

Kulaklığın sahip olduğu bir diğer özellik de diğer Sony kulaklıklarında da oldukça beğenilen Dijital Ses Geliştirme Motoru özelliği. Bu özellik sayesinde kulaklık, sıkıştırılmış ses dosyalarının kalitesini yükseltiyor ve Yüksek Çözünürlüklü Ses kalitesine olabildiğince yakınlaştırıyor.

10 dakikalık şarj ile 80 dakika kullanım sağlıyor:

Kulaklığın pil ömrü de oldukça iyi durumda. Kulaklığı 10 saat boyunca aktif şekilde kullanabilirsiniz. Ayrıca sahip olduğu hızlı şarj özelliğiyle kulaklığı 10 dakikalık bir şarjdan sonra 80 dakika boyunca kullanmak mümkün.

Sony WI-1000XM2, 2020 yılının Ocak ayına kadar çıkmayacak. Kulaklığın fiyatı ise 300 pound (yaklaşık 2.100 TL) olarak açıklandı. Yani Sony’nin üst düzey kulaklıklarıyla aynı fiyat segmentinde yer alıyor.