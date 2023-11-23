Sony'nin yeni teknolojisi ile birlikte fotoğraflar çekildiği anda dijital imza ile imzalanacak. Böylelikle sahte görsellerin kontrol edilebilmesi daha kolay hâle gelecek.

Her geçen gün daha fazla sahte görsel üretimi yapılıyor. Firmalar da bu türden sorunların önüne geçebilmek amacıyla yeni teknolojiler geliştiriyor. Kamera ve lens teknolojileriyle tanınan Sony de sahte görsellerle başa çıkabilmek için yeni bir teknoloji geliştirdi.

Sony, fotoğrafları çekildiği anda dijital olarak imzalayacak

İlk bir aylık deneme sürecinin tamamlandığı açıklanan teknoloji ile birlikte Sony, teknik olarak fotoğrafların "doğum belgelerini" de fotoğrafa işleyecek. Bu kimlik doğrulama teknolojisi ile birlikte fotoğrafın orijinal olduğu kanıtlanabilecek. Dijital kimlik, fotoğraf çekildiği anda oluşturulacak.

Dijital imzanın oluşturulması kameranın içinde bulunan çip seti tarafından gerçekleştirilecek. Bu sayede kimlik oluşturma süreci makine içinde gerçekleştirilerek cihaz dışından müdahale ile manipülasyonun da önüne geçecek.

Bu teknolojinin hedef kitlesi ise profesyonel kullanıcılar olacak. Kendi ürettiği içerikleri korumak isteyen fotoğrafçılar böylece içeriklerinin orijinalliğini gösterebilecek. Ayrıca haber ajansları gibi kurumlara da sahte görsellerle mücadele için ek bir güvenlik katmanı sağlanmış olacak.

Sony Başkanı: "Sahte görseller toplumun tamamını olumsuz etkiliyor."

Sony COO'su ve Başkanı Neal Manowitz, yaptığı açıklamada sahte görsellerin sadece fotoğrafçıları ve haber ajanslarını değil toplumun tamamını olumsuz etkilediğini ifade etti. Manowitz, bu sorunun ortadan kaldırılması için kaynaklarını kullanacaklarının ve bu konuda çok hassas olduklarının altını çizdi.

Aynı zamanda manipüle edilmiş ve düzenlenmiş içeriklerin takibini amaçlayan C2PA organizasyonunun da üyesi olan Sony, yeni teknolojilerini Associated Press (AP) ortaklığı ile test etti. Test sonuçlarının çok değerli olduğunu söyleyen firma, bu teknolojiyi daha geniş alanlara yaymak için gelişim sürecini ilerleteceklerini açıkladı.