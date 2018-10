Sony, Kasım Ayının Ücretsiz PS Plus Oyunlarını Duyurdu

Sony'nin resmi blogu, Ekim ayı oyunları yerine Kasım oyunlarını yayınlayınca gelecek ayın sürprizleri de ortaya çıkmış oldu.

PS4 ömrünün son dönemine girerken, ücretsiz Playstation Plus oyunları eskiden olduğundan çok daha önemli hale geldi. Nitekim fiyatlar adeta uçmuş durumda ve son senesine girmeye hazırlanan bir konsol için kimse çok da para harcama niyetinde değil.

Bu anlamda PS4'ün Kasım ayınlarının sızdırılması ve iki oyunun da birbirinden sağlam yapımlar olması büyük bir mutluluk yarattı.

Playstation'ın Plus oyunlarını yayınladığı resmi blogu üzerinden 'yanlışlıkla' Kasım oyunlarını yayınladığını fark eden bu kullacının tweet'i sonrası ilgili hata düzeltildi. Aynı sayfada şu an Ekim ayının oyunları olan Friday The 13th ve Laser League bulunuyor.

Ekim ayı oyunlarıyla hayal kırıklığı yaratan Sony, böylece Bulletstorm: Full Clip Edition ve Yakuza Kiwami gibi iki sağlam yapımla oyuncuların gönlünü alacak gibi görünüyor.