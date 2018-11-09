Sony, Kimselere Çaktırmadan PS4 Pro Sürümünü Güncelledi

Red Dead Redemption içeren PS4 Pro modellerine sessiz sedasız bir güncelleme geldi.

Resmi açıklama yapmadan PS4 Pro'ya güncelleme getiren Sony, konsola birtakım yenilikler kazandırdı. Söz konusu güncelleme ile daha sessiz ve daha hızlı çalışan PS4 Pro'lar kullanıcı deneyimini üst düzeye çıkardı.

Digital Foundry uzmanları tarafından "PlayStation 4 Pro donanımının en iyi versiyonu" olarak tanımlanan yeni sürüm, yıl başına kadar bütün PS4 Pro modellerine gelecek.

Eğer siz de Red Dead Redemption paketine sahipseniz, güncelleme alıp almayacağınızı öğrenmek için PS4 Pro kutunuzun önündeki renk seçeneklerinin üstünde bulunan model numarasını kontrol edin. CUH-7216B model numarasına sahip bir kutunuz varsa, büyük ihtimalle siz de söz konusu yeni güncellemeye sahipsiniz demektir. Ayrıca CUH-72 model numarası ile başlayan bütün PS4 Pro modelleri de bu güncellemeye çok yakında kavuşacak.