Sony, kullanıcılar tarafından uzun süredir tepkiyle karşılaşan PlayMemories uygulamasını kaldırmaya hazırlanıyor.

Birçok amatör ve profesyonel fotoğrafçı, DSLR veya aynasız kameralar kullanıyor. Hem Instagram'da beğeni toplayan fotoğraflar için hem de bu işi meslek olarak yapan profesyoneller için kameradan akıllı telefona dosya göndermek ciddi bir zorluk halini alabiliyor.

Uzun süredir iki cihaz arasındaki entegrasyonu PlayMemories uygulaması ile sağlayan ve kullanıcıların büyük tepkisini çeken Sony, yeni dönemde yepyeni bir uygulamaya geçiş yapıyor: Imaging Edge.

A6400 modeliyle birlikte duyurulan Imaging Edge, anlık fotoğrafların kolaylıkla akıllı telefonunuzla eşleşmesini sağlıyor. Üstelik bunu parmağınızı dahi oynatmadan yapabiliyorsunuz. Çok fotoğraf çeken biriyseniz, sesli komut desteği ile fotoğrafları kolayca kategorize edebiliyor ve sonradan bulmanızı çok daha kolay hale getirebiliyorsunuz.

Imaging Edge'in masaüstü versiyonuna da çeşitli yenilikler içeren bir güncelleme geldi. Time-Lapse videolar oluşturmayı kolaylaştıran bu özellikler; A7, A9, A6400 ve birçok farklı cihazda kullanılabiliyor olacak. Uygulamanın mobil versiyonu mart ayında, masaüstü versiyonu ise ocak ayının sonlarında kullanıcıların beğenisine sunulacak.