Sony lazer tabanlı kamera ile birlikte 3B görüntü elde etmeyi kolay ve zevkli bir hale dönüştürecek.

Kısa bir süre önce iPhone modellerinde lazer tabanlı 3B kamera kullanılacağı söylenmişti. Son olarak Japon teknoloji devi Sony de bu yöntemi cep telefonlarında kullanacağını açıkladı.

DepthSense 3B kamerasının lazer tabanlı özelliği, Sony’nin yeni çıkacak modellerinde kullanılacak gibi görünüyor. Tanıtım videosunda Xperia akıllı telefonu bulunmuyordu. Bu da bizlere yalnızca yeni modellerde 3B kamera kullanılacağını gösteriyor.

Sony, Kameralarında Sanal Gerçeklik Kullanacak

İki dakikadan daha uzun süren video, bizlere sadece daha iyi fotoğraf çekimini göstermiyor, aynı zamanda artırılmış gerçeklik ya da artırılmış gerçeklik oyunları için de kullanılabileceği yönünde tavsiyeler veriyor. Tabii kameranın arttırılmış gerçekliğe ne kadar uyum sağlayacağını görmek için henüz erken.

Kamerada görülen alanları çizerek mesajlaşma gibi ek özellikler de Sony için oldukça avantajlı görünüyor. Video biraz amatör çekilmiş olsa bile Sony’nin ne yapmak istediğini net olarak açıklıyor.

3B kamera teknolojisinin tanıtıldığı videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.