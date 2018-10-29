Büyük Firmaların Kapışacağı 'Bulut Savaşları' Yaklaşıyor

Fiziksel ve elle tutulabilir konsolların yok olacağı yakın geleceğe; birçok şirketi kapıştıracak olan bulut savaşlarına çok yaklaşmış durumdayız.

Her ne kadar ülkemizde yerlerde sürünen internet hızları yüzünden farkına varamasak da; tüm dünya yavaş yavaş 'fiziksel depolama' gerektiren cihazlardan uzaklaşıyor. Bugün 1 TB'lık HDD satın almak yerine, uygun fiyatlarla bulut hizmeti satın alan ve verilerini çevrimiçi olarak saklamayı tercih eden çok fazla kullanıcı mevcut. Nitekim böylesi hem daha risksiz hem de daha pratik.

Oyuncular için de benzer bir dönem yaklaşıyor. Bu alanda ismi en çok duyulan hizmet Sony'nin PS NOW uygulaması. Bundan birkaç sene önce Sony'nin konsoluna özgü oyunlarını bilgisayarda oynamak bir hayaldi. Artık sadece hızlı bir internet bağlantısı ile PS2 ve PS3 oyunlarını, aylık bir ücret ödeyerek bilgisayarınız üzerinden 'stream' edebiliyorsunuz.

Bu alanda atılım gerçekleştiren ilk ve son firma Sony değil. Geçtiğimiz günlerde yine hızlı bir internet bağlantısı ve Google Chrome uygulaması aracılığı ile Assassin's Creed: Odyssey oynayabildiğinizi de sizlere aktarmıştık.

Bugün Twitch'in Amazon tarafından satın alınması 'sadece video izleme platformu yatırımı' olarak görülmemeli. Nitekim Amazon, aynı anda bir de bulut tabanlı oyun platformunu da bünyesine kattı. Böylece bu savaşa yakın gelecekte Amazon'un da dahil olacağı kesinleşmişti.

Günümüzde halen oyun oynamak için fiziksel konsollara ve bilgisayarlara ihtiyaç duyuyoruz. Ancak daha fazla donanım sattırma amacı, yakın gelecekte bulut teknolojisinin önüne geçemeyecek. Elbette yeni bir Xbox ve PlayStation 5 göreceğiz. Ancak bu iki ana akım konsolun, görüp görebileceğimiz son konsol nesli olması da bizleri şaşırtmayacaktır.