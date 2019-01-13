Akıllı telefon sektöründe bir süredir sessiz kalmayı tercih eden Sony, XZ4 modeliyle tekrardan piyasaya adım atacak ve bunu iddialı bir şekilde gerçekleştirecek.

İlk duyulduğu andan itibaren hakkında fazlasıyla sızıntı ve iddia ortaya çıkan telefonun tasarımı ve özellikleri artık şekillenmiş durumda. Tasarım açısından son çıkan telefonlarda alıştığımız çentiği kullanmayacak olan telefon, bunun yerine 21:9 en boy oranına sahip 6,5 inçlik uzun bir ekran kullanacak.

Kulaklık girişine de yer verecek olan telefonda klasik Xperia tasarımı olarak adlandırabileceğimiz nispeten köşeli bir tercih yapılmış. Ayrıca parlak bir görünüme sahip olan XZ4, arka panelin merkezine alt alta sıralanmış üç adet kamerayla gelecek. Bunların yanı sıra telefonun yan tarafında bir adet parmak izi okuyucusu da bulunacak.

Gücünü Snapdragon 855 yonga setinden alacak olan cihaz, aynı zamanda 6 GB RAM ve 64 GB / 256 GB dahili depolamayı da barındıracak. 3.900 mAh bir bataryayla gelmesi beklenen cihaz kamera dizimi olarak 16 MP + 16 MP + 5 MP arka kameraya sahip olacak.

Şubat ayının sonlarına doğru gerçekleşmesi beklenen Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılması beklenen cihazla ilgili yeni ayrıntılar geldikçe sizlerle paylaşacağız.