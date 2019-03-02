PlayStation 5 Hakkında Şu Ana Kadar Bildiğimiz Her Şey

En çok satan oyun konsollarından biri olan PlayStation 4 için sonun başlangıcı sürecine girmiş bulunuyoruz. PS4 beş yıldan fazladır oyuncuların gönlünde taht kurmuş olsa da PlayStation 5, yeni nesil konsolların başını çekmeye hazırlanıyor.

En bilinen oyun konsollarından olan PlayStation serisi, her zaman oyuncuların gözdesi olmuştur. Bunu bilen Sony, 2013'te piyasaya sürdüğü PlayStation 4'ü arkada bırakıp bir sonraki nesle geçme hazırlıklarında. Japon şirket PlayStation 5 konusunda sır perdesini kapalı tutuyorken birkaç bir şey bilmiyor da değiliz. İşte PS5 ile ilgili bilinen her şey.

Tanıtım tarihi

Geleneksel olarak konsol üreticileri her 5 ya da 6 yılda bir konsollarını bir sonraki jenerasyona yükseltirler. Ancak bu sefer ne Microsoft Xbox'ı, ne de Sony PlayStation'ı güncellemedi. Fakat bu durum, bir şeylerin yaklaşmakta olduğunun habercisi.

Sony her ne kadar PS5'i tanıtacağı zaman konusunda bir şey söylememiş olsa da, analistler yeni konsolun 2020 sonu ile 2021 başı gibi bir zamanda tanıtılacağını tahmin ediyor. GlobalData’nın tüketici cihazlarının araştırma direktörü Avi Greengart, Microsoft’un yeni Xbox’ını haziran ayındaki E3 2019'da tanıtacağını, Sony'nin de çok beklemeyerek gelecek sene yeni konsolunu piyasaya süreceğini söyledi.

Fiyat

2013'de 399 dolara çıkan PS4, şu an 299 dolara satılmakta. Fakat 2013'ten bu yana teknoloji ciddi manada değişti ve kullanılan donanımların güçlerinin artması maliyetleri de artırıyor. Bu nedenle Sony'nin PS5'i minimum olarak 399 dolardan satışa sunacağı düşünülürken 499 dolar fiyat etiketine de sahip olması oldukça muhtemel.

Yeni özellikler

Şu ana kadar ortaya çıkan iki adet söylenti var: Geriye dönük uyumluluk ve sanal gerçeklik. Bir Japon patenti sayesinde ortaya çıkan Gear Nuke blogu tarafından bildirilen bilgiler, PS5'in orijinal PlayStation 1'e kadarki oyunları resmi olarak destekleyeceğini söylüyor. Elbette burada her oyunun bu desteğe sahip olmayabileceğinden de bahsetmeliyiz.

Sanal Gerçeklik konusunda ise, Sony'nin bunu düşünerek işlemci ve GPU'yu tasarlayacağını ve böylece PS4 Pro'da olduğundan daha akıcı bir VR deneyimi sunacağı söylenenler arasında.

Yeni oyunlar

PlayStation 5 çıktıktan kısa bir süre sonra tanıtılabilecek oyun listesi şu şekilde:

The Last of Us: Part 2

Ghost of Tsushima

Cyberpunk 2077

Call of Duty PS5

FIFA PS5

PES PS5

Battlefield PS5

Final Fantasy 7 Remake

Gelişen donanımlar ve oyun sektörünün de bu donanımları kullanacak oyunlar üretmesi, konsol üreticilerini artık zorlamaya başladı gibi görünüyor. Microsoft ve Sony'nin artık oyuncuları çok da bekletmeden bir atılım yapması ve yeni nesil oyun konsollarını piyasaya sürmesi, sektörü olduğundan daha hareketli hale getirecektir.