Lens ve fotoğrafçılık konusunda son derece başarılı olan Sony'nin yeni sensörünün detayları sızdırıldı.

Huawei P20 Pro, bu yıl çıkan akıllı telefonların arasından kamera performansıyla sıyrılıyor ve Huawei P30 Pro ismiyle gelecek üst modelin de kamera konusunda yeni bir saltanat kuracağı şimdiden konuşulanlar arasında. Açıklanması beklenen Sony sensörünün yeni sızıntısı, bu sensörü P30’da görecek miyiz sorularını ortaya çıkarıyor.

Sony IMX607 isimli sensör dün Weibo’da görüldü ve resmi dokümanlarda tüm özelliklerine yer verildi. Sony IMX607, dokümandaki bilgilere göre 38 MP’lik bir sensör ve öne çıkan özelliklerinden biri de düşük ışıkta sergilediği yüksek performansı.

1/1,8 inçlik sensör; akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlarda kullanılmak için tasarlanmış. Bunun yanı sıra kamera dört Bayer filtresi yerine iki Bayer filtresini kullanmakta. Doküman ayrıca Sony IMX607’nin yüksek bir sinyal-gürültü oranının olduğunu ve gelişmiş gürültü azaltma özelliğine sahip olduğunu da aktarıyor.

Huawei’nin Mate 20 serisinde Sony ile çalıştığı söyleniyordu ve ortaya çıkan olumlu sonuca bakılırsa Çinli teknoloji devi Japon firmayla bağları koparmayı düşünmüyor.