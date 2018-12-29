Önce incelen sonra da çentik akımıyla beraber kaybolmaya başlayan çerçeveler, yakın zamanda çıkacak pek çok telefonda olmayacak. Sony’nin bu tarzda üreteceği ilk telefon olan XZ4’ün ekran koruyucusu ortaya çıktı.

Telefon çerçeveleri artık eskide kalıyor. Yeni gelecek olan telefonlar çerçevesiz olacak. Şu anda bile bazı kenarları çerçevesiz olan telefonlar var.

Sony de bu akıma ayak uyduracak olan teknoloji üreticileri arasında yer alıyor. Şirketin ilk tamamen çerçevesiz telefonu ise XZ4 olacak. Telefonun ekran koruyucusu da ortaya çıkmış durumda.

XZ4 ekran koruyucusunun üst kısmında iki yuvarlak ve bir uzun delik göze çarpıyor. Uzun olan hoparlör deliği iken diğer delikler de kamera ve uyarı ışığı için olabilir.

Ortaya çıkan görüntü, telefonun 21:9 ekran ölçüsüne sahip olduğunu da doğrulamış oldu. Sony, film izlemek ve sosyal medyada daha kolay zaman geçirmek için kullanılacağını planladığı bir telefon üretecek gibi gözüküyor.