Sony'nin Katlanabilir Telefonu Transparan Olabilir

Katlanabilir telefonların adı her geçen gün daha çok anılır olmuş durumda ve akıllı telefon piyasasının geleceği de hayli renkli görünüyor.

Bundan çok değil 10 sene önce bile, cep telefonu denen şeyler çok daha basit, anlaşılır ve yapabileceklerinin sınırı olan ürünlerdi. Önce boyutları değişmeye başladı, sonra ekrana renk geldi, ses kalitesi arttı, tuşlar ortadan kaybolmaya başladı derken bir de baktık ki artık elimizde inanılmayacak kadar komplike, küçücük bir bilgisayarımsı tutuyoruz.

Tabii ki bu gelişme hem teknik özellikler hem de gelişen malzeme bilimiyle birlikte tasarımsal anlamda oldu. Artık tamamı ekrandan oluşan, kamerası bir kızaklı sistem üzerinde hareket eden şahane tasarımlarla karşılaşıyoruz, 5G teknolojisinin kullanımı başlamak üzere, hatta 10GB RAM'li telefonların adını duymaya başladık. Tüm bu yenilikler arasında en çok dikkat çekeni ise katlanabilir akıllı telefonlar oldu.

Henüz yeni atılmış bir adım olduğu için 'Ne gerek vardı?', 'Bir şeye benzemiyor ki bu', 'Kimse kullanmaz bunları' gibi yorumlarla anılsa da aslında her gelişmekte olan teknolojik yenilik gibi katlanabilir akıllı telefon da oldukça önemli bir adım ve Samsung, LG ve Sony gibi şirketler yönlerini bu konuya çevirmiş durumdalar.

Sony'nin de katlanabilir ekranlı bir telefon üzerinde çalıştığı bir süredir biliniyordu ve LetsGoDigital'den gelen bilgilere göre şirket oldukça enteresan bir telefon patenti aldı; transparan ve iki ekranlı bir katlanabilir telefon. Bu katlanabilir iki ekranlı telefonun ekranlarının 6 farklı şekilde kullanılabileceği düşünülüyor.

Sony'nin WIPO'dan (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) bu özellikler için patent aldığı ve önümüzdeki sene içerisinde de ilk katlanabilir telefonunu piyasaya süreceği düşünülüyor. Eğer böyle olursa, piyasadaki hareketlenme çok daha hızlı başlayacaktır.