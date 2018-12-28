Sony Xperia L3'ün Teknik Çizimleri Ortaya Çıktı

Akıllı telefon tasarımları ile her modelinde eleştirilen Sony, kalın çerçeveli tasarımda ısrar etmeye devam ediyor. Ortaya çıkan çizimlere göre Sony Xperia L3, klasik Sony tasarımına sahip olacak.

Son zamanlarda pek çok Sony Xperia markalı akıllı telefon resmi kurumlardan sertifika aldı ve Sony Xperia XA3, XA3 Ultra ve Xperia L3 olarak adlandırılması beklenen cihazınların kısa süre içinde tanıtılması bekleniyor. Üstelik Sony Xperia L2, kısa süre önce Birleşik Devletler Federal İletişim Kurulu’ndan da (FCC) sertifika alarak lansmanın yakın olduğunun sinyallerini verdi.

FCC belgelerine göre cihazın köşegen uzunluğu 165.6mm olacak. OneLeaks tarafından aktarılan bilgiye göre ise cihazın ekran boyutu 5.73 inç (145.6 mm) olacak. Bu bilgilerden yola çıkarak cihazın alışılagelen Sony tasarımını sürdüreceğini, ekranın alt ve üst kısımlarında kalın çerçeveler bulunacağını söyleyebiliriz. Ayrıca cihazın tüm fiziksel tuşları sağ tarafta yer alacak.

Günümüzde Galaxy S9 bile ‘kalın çerçeveli’ olarak tanımlanıyor. Böyle bir dönemde Sony’nin kalın çerçeveli telefonlarda diretiyor olması ne kadar doğru bir strateji tartışılır. Samsung, Huawei gibi şirketler ön kamerayı ekranın içine gömerek tamamen çerçevesiz telefonları piyasaya sürüyorlar. Bu durumda oldukça kalın çerçeveli bir Xperia L3 modelinin tüketicilere çekici gelmesi pek de mümkün görünmüyor.