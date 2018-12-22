Japon teknoloji devi Sony, artık kullanılmayan ilk nesil robot köpeklerine veda töreni düzenledi. Töreninin detayları ise izleyenleri oldukça şaşırttı.

Bir zamanlar, teknoloji bu kadar ilerlememişken, robotların olduğu bir çağ insanlık için heyecan verici bir fikirden ibaretti. Önce sadece oyuncaklarla başlayan robot üretimleri, yıllar içerisinde öyle bir evrim geçirdi ki, bugün neredeyse her alanda robot kullanımı yer alıyor. Peki sizler çocukken ilk aldığınız robotlarınızı, robot köpeklerinizi hala anımsıyor musunuz? Sony anımsıyor.

Teknoloji devi Sony, artık kullanılmayan ilk üretilen robot köpeği AIBO'ya veda töreni düzenledi. Düzenlenen tören cenaze törenlerinden farksızdı. Kofukuji Tapınağı'nda yüksek bir katılım ve ortak çalışmalar ile düzenlenen bu veda töreni, Budist geleneklerine göre planlandı. Videoları gören insanlar konu hakkında şaşırmış gözükseler de, robot köpekler sadece Sony için değil, Japon halkı için de büyük anlam ifade ediyorlardı.

Törende oldukça hüzünlü gözüken insanlar, robot köpeklere karşı son görevlerini yerine getirdiler. Gerçek bir cenaze töreninde görülebilecek bir sessizlik ve saygı ile ritüel gerçekleştirildi ve bir çağın başlangıcı robot köpeklere, tarihin tozlu sayfalarında yer almaları üzere veda edildi.