Sony'nin bu ay sonunda MWC 2019'da yeni cihazlarını tanıtması bekleniyor. Bunlardan biri olan 21:9 ekran oranlı Xperia XA3 ise kanlı canlı görüntülendi.

sumahoinfo.com'da ortaya çıkan bulanık görüntüler, Sony'nin uzun ekranlı yeni telefonunu gözler önüne seriyor. İnternete düşen ve hemen sonra kaldırılan bir videodan alınan görüntüler, birkaç gün önce renderlarını gördüğümüz Xperia XA3'e oldukça benzeyen cihazı gösteriyor.

Yan yana yerleştirilmiş ikili kamera sistemi bulunan telefonun sağ tarafında ses tuşları ve güç tuşu bulunuyor. Bu tuşlar arasındaysa parmak izi sensörü var. Ekran çözünürlüğünün 1080x2560 olacağı tahmin edilirken boyutunun 5,9 inç olacağı söyleniyor. Telefonun bir de 6,5 inçlik Ultra sürümüne sahip olabileceği söylenenler arasında.

Snapdragon 660 ile orta seviye bir performans sunacak olan Xperia XA3 ve Xperia XA3 Ultra'nın sahip olacakları uzun ekranların nasıl bir kullanım vadettiklerini, cihazları elimize almadan anlayabileceğimizi düşünmüyoruz. MWC 2019, 25 Şubat'ta başlayıp 28 Şubat'a kadar sürecek.