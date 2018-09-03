Sony'nin Yeni Amiral Gemisi Xperia XZ3'ün Fiyatı Belli Oldu

Avrupa Bölgesinde 24 Eylül tarihinde ön sipariş ile dağıtımına başlanacak olan Sony Xperia XZ3'ün Avrupa fiyatı ve renk seçenekleri açıklandı.

Son dönemde akıllı telefon sektöründe bir türlü istediği atağı yapamayan dünyanın en büyük markalarından Sony, kalitesini yepyeni bir cihaz ile hatırlatmak istiyor. Piyasanın en güçlü işlemcisi olarak lanse edilen Snapdragon 845 yonga setini arkasına alan Sony, Xperia XZ3 ile güçlü rakiplerine ve dünyaya ben de buradayım demeye hazırlanıyor.

Adreno 630 grafik işlemcisiyle de iddialı olduğunu her halinden belli eden potansiyel amiral gemisi Xperia XZ3, 4 GB’lık RAM’i ve 64 GB’lık dahili hafızası ile Avrupa’da erken satış opsiyonu ile sunulacak. Amazon Almanya’da ön siparişe sunulan Xperia XZ3, çift SIM yuvasıyla geldiği gibi bu SIM yuvalarından biri istendiği takdirde MicroSD kart için de kullanılabiliyor.

Arka yüzeyi Gorilla Glass 5 ile kaplı olan cihaz, 19 Megapiksellik başarılı arka kamerasının yanında selfie tutkunlarına özel olarak, 13 megapiksellik bir ön kameraya sahip olacak. 18:9 görüntü formatını temel alan cihaz, 2880x1140 çözünürlükteki 6 inçlik ekranını P-OLED teknolojisiyle süslüyor olacak.

Kulaklık girişi yerine USB Tip-C bağlantı noktasını tercih eden Sony, 3.300 mAh'lik bataryası ile 24 Eylül’de ön sipariş veren kullanıcılarının eline geçmiş olacak. Siyah, Gümüş Beyaz, Bordo Kırmızı ve Orman Yeşili adı altında 4 farklı renk varyasyonu bulunan ve kutusundan Android Pie 9 ile çıkacak olan Xperia XZ3, 927 dolarlık iddialı ön sipariş fiyat etiketine sahip olacak.