Sony'nin Yeni Amiral Gemisi Xperia XZ4 Antutu'da Rekor Kırdı

Sony son zamanlarda telefon piyasasında istediğini bulamasa da tekrar tekrar denemekten kendini geri koymuyor. Üzerinde çalıştığı 21:9 ekran oranlı telefonu Xperia XZ4 de Antutu Benchmark'ta yeni bir rekora imza attı.

Geride bıraktığımız aralık ayında Sony'nin 21:9 ekran oranına sahip bir telefon üzerinde çalıştığını öğrenmiştik. Sony'nin Xperia XZ4 adını vereceği telefonun renderları ve ortaya çıkan ekran koruyucuları telefonun gerçekten uzun olacağını kanıtlıyordu. Dün internet ortamına düşen bir ekran koruyucusu firmasının render'ı ise, olaya biraz daha açıklık getiriyor.

Bu yeni render da cihazın uzun ve çentiksiz bir ekrana sahip olacağını doğrularken üst çerçevenin solunda -bildirim ışığı için olacağını tahmin ettiğimiz- bir delik de bulunuyor. Xperia XZ4'ün yan çerçeveleri oldukça inceyken alt ve üst çerçeveler rakiplerine nazaran bir miktar daha kalın.

Yine dün ortaya çıkan bilgiler, telefonun performansını gözler önüne seriyor. Sony'nin en yeni amiral gemisinin Antutu sonucu, belki de hiç beklemediğimiz bir biçimde yaklaşık 400.000 puan. Bu skor, iPhone Xs serisindeki A12'yi ve Kirin 980'i ciddi ölçüde geçiyor.

Sony Xperia XZ4'ün Snapdragon 855 işlemciyle geleceğinden neredeyse emin olsak da birkaç hafta önce sızdırılan sonuçlar, çipsetin yaklaşık 360.000 puan aldığını gösteriyordu. Bu durum, Sony'nin telefona uyguladığı çok ciddi optimizasyonların olduğunun göstergesi olabilirken çipset üzerinde değişiklikler yapılmış olabileceği anlamına da gelebilir.

Son zamanlarda Sony'nin telefon piyasasında şansı çok yaver gitmese de şirket, hatalarından ders almışa benziyor. Sonuç ne olursa olsun, karşımızda çok güçlü bir telefon duruyor olacak.