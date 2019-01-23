Sony'nin yeni amiral gemisinin fotoğrafı Weibo'da ortaya çıktı.

Yılların akıllı telefon üreticisi Sony, teknolojik gelişmeleri yakından takip edememesiyle akıllarda yer ediniyor. Günümüzde tamamen çerçevesiz, çentiksiz ekranlar ve bu ekranlarda bulunan delik içerisine yerleştirilen kameraların bulunduğu akıllı telefonlar varken Sony ise hâlâ kalın çerçevelerinden vazgeçemeyerek kullanıcılardan tepki topluyor.

Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo üzerinde paylaşılan fotoğrafın Sony'nin yeni amiral gemisi Xperia XZ4'e ait olduğu iddia ediliyor. Ortaya çıkan fotoğraftan cihazın ana ekran tuşunun oval bir tasarıma sahip olacağı anlaşılıyor. Aynı zamanda 6,5 inçlik ekrana sahip cihazın ekranının sağ tarafında bulunan çubuğun, cihazı tek elle kullanım moduna geçirebileceği söyleniyor.

Sony'nin yeni amiral gemisinin çerçevesinin oldukça ince olduğu görülürken, üst ve alt kısımların hâlâ kalınlıklarını koruduğu gözüküyor. Cihazın arka tarafına ait bir görüntü henüz ortaya çıkmadı ancak daha önce edinilen bilgilere göre cihazın arkasında 3 adet kameraya sahip bir kamera modülünün yer alması bekleniyor.