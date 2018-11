Sony'nin Yeni Canavarı PS5 İçin Gelmesi Beklenen Tüm Oyunlar

Sony’nin yeni nesil konsolu PlayStation 5 piyasaya oyunlarıyla beraber çıkacak. Bu oyunlardan bazıları neredeyse kesinleşmiş durumda, bazıları ise söylenti.

Sony’nin konsol piyasasında sahip olduğu güç ortada. PlayStation 5’in de firmanın ürettiği başarılı konsolların devamı olması bekleniyor. Elbette ki hiçbir oyun konsolu oyunsuz olmaz. Biz de bu haberimizde PlayStation 5 oyunlarını listeledik. Bu oyunların PS5’e geleceği kesinleşmiş değil, bazıları henüz söylenti aşamasında.

ANTHEM

EA’nın yeni oyunu Şubat 2019’da PlayStation 4’e çıkmış olacak. Serinin devam etmesini isteyen EA, bir noktada yeni nesil konsola geçiş yapmak zorunda. Bu nedenle de ANTHEM’in PS5’e çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Cyberpunk 2077

CD Projekt Red’in son dönemdeki başarısı oldukça dikkat çekici. The Witcher 3 ile birlikte büyük bir kitle yakalamayı başlayan firmanın, Bandai Namco ile birlikte ürettiği Cyberpunk 2077 de beklentilerin yüksek olduğu bir oyun. Her ne kadar firmadan yapılan açıklamalarda oyunun PS4 için üretildiği söylense de jenerasyonlar arası bir ürün ortaya çıkacağından herkes emin.

Death Stranding

PS4 için açıklanan ancak duruma bakınca PS5’e de beklenen bir başka oyun da Death Stranding. Oyun hakkında çok fazla bilgimiz yok, efsanevi oyun yapımcısı Kojima arkalarında duduğu ve onlara bu kadar zaman tanıdığı için beklentilerimiz yüksek. Yine de bu kadar bekledikten sonra eski bir konsola takılıp kalmamalarını, oyunu PS5 için de piyasaya sürmelerini bekleyebiliriz.

Ghost of Tsushima

Sony ve Sucker Punch ortaklığı bu yapım da PS4 için duyurulan oyunlardan. Oyunun ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor. Sony ile Sucker Punch arasındaki anlaşmanın detaylarını bilmiyoruz. Dürüst olmak gerekirse bu kadar geç zamanda çıkan bir oyunu konsolun üreticisi firma yapıyorsa, elbette ki bir sonraki nesle de taşıyacaktır.

God of War 2

God of War’ın PS4 konsolundaki başarısının ardından Sony Santa Monica yeni bir oyun üzerinde çalışmaya başladı bile. Bu kadar tutmuş bir oyunun elbette ki devamı gelecektir. Bu seviyedeki oyunların kısa sürede yapılmadığını ve God of War’ın hayran kitlesinin büyüklüğünü düşününce Sony bu oyunu PS5’e hazırlayabilir. (God of War tahmininde biraz sallıyorum, ama destekli sallıyorum yani.)

Horizon: Zero Dawn 2

Guerilla Games’in konsolları zorlamak gibi bir huyu, elinde de tutmuş bir markası var. Bu markanın devam oyununu yeni çıkacak konsolun gücünü göstermek için kullanmaları oldukça mümkün. Üstelik bu, doğrudan doğruya beraber çalıştıkları Sony’nin isteği bile olabilir.

The Elder Scrolls VI

Çok tutan bir serinin yeni oyunu. Oyunun duyurusunda platform belirtilmedi. Neredeyse akıllı buzdolapları için bile Skyrim yapan Bethesda’nın artık hayranları mutlu etmesi gerekiyordu. Bu yüzden de yeni The Elder Scrolls oyununu erken açıkladılar. Muhtemelen gelecek nesil konsolları hedefleyen oyunun PS5’e gelmesi şaşırtıcı olmaz.

The Last of Us: Part II

Yapımcıları arasında Sony var. Sony bu oyunu uzun süredir yapım aşamasında tutuyor. Naughty Dog (oyunun ortak yapımcısı) ne düşünüyor bilinmez ama Sony bu markanın oyununu platformlar arası olacak şekilde tasarlayıp doğru zamanda piyasaya sürmeyi isteyecektir.

Marvel’s Spider-Man 2

Oyunun adı bu olmayabilir, o bile kesin değil daha. Bu oyunun halefi olan Marvel’s Spider-Man’in başarısı ise ortada. Bu kadar taze bir oyunun kısa sürede çıkmasını beklememek gerekiyor. Kaldı ki daha gelecek olan animasyon film ve Marvel’in çekeceği Spider Man: Far From Home var. Çok çok büyük ihtimalle PS5’te oynarız.

Starfield

Bethesda’nın bu oyunu da E3 2018’de erkenden açıklanmıştı. Galaktik bir bilim kurgu olacak olan bu oyunun gelecek nesil teknolojileri hedeflediğine dair bazı ipuçları vardı. Öyle görünüyor ki bu oyunun da hedefinde PS5 olacak.

Bloodborne 2

Mart 2019’da çıkacak olan oyunun PS5 ile platformlar arası çalışmamak için hiçbir sebebi yok. Oyun piyasaya çıktıktan sonra, daha ömrünü tamamlamadan yeni konsol gelmiş olacak. Bloodborne da PS5’te görmemizin mümkün olduğu bir oyun.

Fifa 20XX, PES 20XX, NBA 2KXX, CoD Bir şey Bir şey, Battlefield Birkaç

Bu oyunlar bütün PlayStation konsollarında elektrik gibi, işlemci gibi ihtiyaç duyulan oyunlar, elbette ki PS5'e de gelecekler. Buraya bile görünce "E yani." diyesiniz diye yazıyorum. Konsolun kaç yılında çıkacağı ve oyunlara ne isim verileceği belli değilse de bir gün bu oyunların geleceğinden herkes emin.