Birçok markanın telefonlarında Sony'nin kamera sensörleri kullanılıyor. Görünüşe bakılırsa Sony, bu sensörlerin yeni versiyonlarında oldukça ilginç özellikler getirecek.

Akıllı telefonlarda kamera endüstrisi oldukça gelişmiş vaziyette ve birçok akıllı telefon Sony'nin kamera sensörlerini kullanıyor. Son zamanlarda dört hatta beş kameralı oldukça ilginç telefonlardan bahsettik; ancak nitelikten ziyade niceliğin önemli olduğunu unutmamak gerek. Görünüşe bakılırsa, Sony bu kuralı unutmamış ve bu doğrultuda yeni kamera sensörleri üretiyor. Sensörlerin detaylarına bakılacak olursa; oldukça net fotoğraflar ve videolar çekmek mümkün olacak.

Merak edenler için, sensörlerin detaylarından bahsedelim. Sony, yakın zamanda iki tane yeni sensör tanıtacak. Bu sensörlerden birisi 60 MP çözünürlük değerine ve 16 kanal desteğine sahip, ki normalde birçok kamera 8 kanal desteklidir.

Ayrıca bu kamera sensörü, henüz hiçbir telefonda görmediğimiz 8K çözünürlükte video çekme kapasitesine sahip. Günümüzde birçok telefon henüz 4K 60FPS değerlerini kullanırken, Sony bu konuda kendini aşmış durumda. Desteklenen kamera modları 8K 30P 12-bit, 8K 60P 10-bit, 4K 60P 12-bit ve FHD 300P 10-bit şeklinde ilerliyor. Değerler oldukça etkileyici.

İkinci kamera sensörü biraz daha basit özelliklere sahip. 36 MP çözünürlük değerine sahip olan sensör, 10FPS 16-bit ve 60FPS 10-bit renk derinliği değerlerine sahip. Bunun dışında sensörün çipine entegre faz algılama destekli otofokus özelliği bulunuyor. Parmak kadar sensör için oldukça büyük özellikler.

İki sensör için ortak özelliklerden bazıları, iki sensörün de 16 bit RAW fotoğraf desteği bulunması ve 4.88 um piksel boyutlarına sahip olması. Ağırlıklı piksel işleme özelliği zaten birçok Sony sensöründe kullanılıyordu ve bu sensörlerde de kullanılacak. Kameranın sayısından ziyade kalitesinin artması, gelecekte inanılmaz fotoğrafların ortaya çıkmasına katkıda bulunacak.