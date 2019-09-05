İlk Walkman modelini piyasaya sürmesinin üzerinden 40 yıl geçen Sony, bu yıla özel olarak hazırlanan yeni bir Walkman modeli duyurdu. Yılların klasikleşmiş Walkman tasarımını günümüz teknolojisiyle birleştirerek ortaya koyan Sony, yeni Walkman'ini kasım ayında piyasaya sürecek.

2019 yılı Sony için çok bir öneme sahip. Bunun nedeni, şirketin ilk Walkman'ini tamı tamına 40 yıl önce piyasaya sürmüş olması. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte Walkman'lere olan ihtiyaç azalmış olsa da bu ürünler, hem Sony hem de uzunca bir süre Walkman kullanmış olan tüketiciler için ayrı bir değer taşıyor.

Walkman'lerine büyük bir önem veren Sony, bu ürünlerin kırkıncı yılı nedeniyle şimdi yeni bir Walkman modeli tanıttı. Sony'nin yeni "NW-ZX507" Walkman'i, yıllar önce piyasaya sürülen modellerden bir hayli uzak olsa da kendine has yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Sony'nin yeni Walkman'i;

Sony'nin "Hi-Res" ses teknolojisine sahip olan yeni Walkman'i, kullanıcılar için bir Walkman'den fazlasını sunuyor. Öyle ki Sony'nin yeni Walkman'i, Android 9 işletim sistemini kullanıyor.

NW-ZX507, seslerdeki bozulmayı azaltmak ve ses kalitesini daha da artırmak için özel bir "S-Master HX" amplifikatörünü de bünyesinde barındırıyor. Ayrıca bu Walkman, Hi-Res teknolojisini biraz daha geliştirmek için tasarlanan DSEE HX işlemciye de sahip.

Tüm bu özelliklerinin yanı sıra Sony NW-ZX507, 3.6 inç boyutunda ve HD görüntü aktarabilen dokunmatik bir ekrana sahip. Bu ekran, tamamen alüminyum bir kasaya yerleştirilmiş durumda. 64 GB dahili depolama alanı olan NW-ZX507 ayrıca microSD desteğine de sahip ve bu sayede kullanıcılar, diledikleri müzikleri microSD kart aracılığıyla da dinleyebiliyorlar.

Walkman klasiğini günümüz teknolojileriyle birleştirmek isteyen Sony, NW-ZX507'de bu amacına ulaşmış gibi görünüyor. Bu bağlamda Sony'nin yeni Walkman'i Wi-Fi, Bluetooth 5.0 ve NFC desteklerine de sahip.

Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan Sony'nin modern Walkman'i NW-ZX507, kasım ayı itibarıyla raflardaki yerini alacak ve fiyatı da 925 dolar (yaklaşık 5.300 TL + vergiler) olacak.