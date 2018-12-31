Sony, Sinematik Hikaye Anlatıcılığına Seviye Atlatacak

Sony’nin hikayesiyle öne çıkan oyunlar söz konusu olduğunda elini korkak alıştırmadığını biliyoruz. Şirketin yayınladığı iş ilanları, muhtemelen PS5 için üretilecek bir AAA oyuna işaret ediyor.

Detroit: Become Human, Marvel’s Spider Man ve God of War gibi hikayesiyle öne çıkan yapımlara imza atan Sony, yeni bir AAA oyun yapmayı planlıyor. Şirketin bu amaçla açtığı iş ilanları, özellikle de hikaye anlatımına odaklanıyor. Sony’nin kullandığı terim ise “Sinematik hikaye anlatıcılığının bir sonraki bölümü.”

Yeni oyunun eskilerden birinin devamı mı olacağı yoksa yepyeni bir oyun mu olacağı ise henüz bilinmiyor. Sony mühendislerinin PS5 için oldukça sıkı çalıştığını ve cihazın 2019 sonu - 2020 başı çıkma ihtimalini göz önüne alınca oyunun PS5 için yapılacak olması ihtimali hiç de az değil.

Şirketin ilan açtığı pozisyonlar ise Senior Gameplay Animator, Senior Character Artist, Lead Character Artist, Senior Environment Artist, Senior UI Programmer olarak görülüyor. Tamamı hikaye anlatımına odaklanan bu pozisyonlara dair ilanlarda Sony’nin büyük stüdyolarından biriyle çalışılacağı ve var olan uzmanlıklarını geliştirebilecek adaylar arandığı bildiriliyor. İlanlarda oyun mu yoksa platform üzerine mi çalışılacağı bilgisi yer almıyor.

İlanlar, Sony’nin kendi iç yapım stüdyolarından olan MLB the Show oyunlarını yapan San Diego stüdyoları için açılmış durumda.