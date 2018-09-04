Sony, PlayStation 2 İçin Servis Desteğini Sonlandırdı

PS2’ye bitirici darbeyi vuran Sony, dünyanın en çok satan oyun konsoluna desteğini sonlandırdığını açıkladı.

Geçtiğimiz hafta sonlanmış olan fakat Japon medyasından gelen bilgilerle yeni haberdar olduğumuz olayla ilgili olarak Sony Interactive Entertainment, PS2’ye olan teknik desteğini 31 Ağustos 2018’den itibaren bitirdiğini açıkladı.

Üretimden 5 yıl önce kalkmış olmasına rağmen PS2 için onarım olmak üzere hizmet vermeye devam eden Sony, destek için son formları 31 Ağustos tarihinde kabul etmiş. PlayStation klinik servisine Eylül 7’den sonra gelen PS2’ler ise kabul edilmeyecek.

Açıkçası 5 yıldır üretimi dahi yapılmayan PS2’ye 2018 yılına kadar destek verilmesi bile şaşırtıcıydı. Bunda Sony’nin tarihinde en çok satılan konsolun olmasının ve hala hatırı sayılır bir kullanıcı tarafından oynanmasının etkisinin olduğunu söyleyebiliriz.

PlayStation 2, 4 Mart 2000 tarihinde Japonya’da duyurulmuş, tüm zamanların en çok satılan oyun konsolu olmuştu.