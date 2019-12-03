Sony, PlayStation'ın 25. Yıl Dönümünü Kutluyor

Sony ve PlayStation bugün çeyrek asırlık uzun bir macerayı geride bıraktı. Japon konsol devi için her şey, ilk PlayStation'ın tam 25 yıl önce piyasaya sürülmesiyle başladı ve nesiller boyunca sürecek başarılı yolculuk başladı.

Sony, 3 Aralık 1994'te ilk PlayStation'ı Japonya'da piyasaya sürdü. Elektronik devi oyun endüstrisine girdiğinde, Nintendo ve Sega arasında konsol savaşları yaşanıyordu. PlayStation sistemi de başlangıçta Super Nintendo için bir eklenti olarak tasarlanmıştı. Ancak iki şirket arasındaki anlaşmazlıklar Sony'yi kendi yolunu çizmeye itti.

PlayStation böylece 25 yıl önce dünyanın en popüler oyun konsollarından biri olma yolunda ilk adımını attı. İlk PlayStation şimdiye kadar piyasaya sürülen en iyi oyunlardan bazılarına ev sahipliği yaptı. Resident Evil, Metal Gear Solid, Castlevania: Symphony of the Night, Final Fantasy VII ve Silent Hill gibi klasikler sektör üzerinde unutulmaz bir etki bıraktı.

Sony Interactive Entertainment başkanı ve CEO'su Jim Ryan, PlayStation'ın yıl dönümünde şirket adına açıklama yaptı. Ryan dönüm noktalarını şu ifadelerle kutladı:

"3 Aralık 1994'te, 25 yıl önce yıl önce bu hafta ilk PlayStation Japonya'dan başlayarak dünya çapında ilk kez piyasaya sürüldü. Sony içinde mütevazı bir başlangıç ​​yapan Ken Kutaragi ve ekibi, video oyunlarını herkesin keyif alabileceği bir eğlence şekli olarak yükseltmek ve oyun geliştiricilerinin yaratıcılıklarını sunabilecekleri için bir platform oluşturmak için bir vizyon ortaya koydu. İlk PlayStation, Japonya'da ilk gününde 100.000 adet sattı ve dünya genelinde 100 milyonun üzerinde satan ilk ev konsolu oldu.

Oyun topluluğunun ilgisini çektik çünkü PlayStation, bir ev konsolu olarak hayallerinin ötesinde deneyimler sundu. En başından itibaren, geliştiricilere kollarımızı açtık, onlara güzel, büyük dünyalar yaratmak ve yeni fikirler denemek için araçlar ve teknolojiler sağladık. Bu yaklaşım, oyunlarımızda çeşitlilik yarattı ve PlayStation, nesiller boyunca donanım alanında damga vurdu.

PlayStation geçtiğimiz 25 yıl boyunca oyunculukta ön plana çıktı ve ilk günlerden beri ekibin bir parçası olmaktan onur duydum. Avrupa'da iş kurma konusunda yardımcı olduğum, çalışanları işe almaktan mobilya siparişlerine kadar her şeye baştan başladığımı hatırlıyorum. O zamanlar, Polonya'daki bir oyuncunun, tüm dünyada tutkulu hayranlar tarafından desteklenen, Birleşik Krallık'ta, Japonya'da ya da ABD'de var olan daha geniş bir PlayStation topluluğunun bir parçası olduğunu hissetmesini sağlamak için yerel pazarlara hizmet vermeye odaklandık. İşimiz önemli ölçüde büyüdü ve topluluğa odaklanmak her zamankinden önemli hale geldi.

PlayStation ile büyüyen ve bugünlerde PS4'te oyun oynayan çocuklarına oyun sevgisini aşılayan hayranlar görmek gerçekten de mahçup edici. PlayStation'da bizimle birlikte bu yolculuğu yaptığınız için teşekkür ederiz."

Sony'nin bu önemli dönüm noktasını kutlamayı planlayıp planlamadığı henüz bilinmiyor. Şirket, geçtiğimiz yıl içinde önyüklü 20 oyunla gelen retro oyun konsolu PlayStation Classic'i piyasaya sürdü. Ne yazık ki, PlayStation Classic oyun dünyasına ilham veren ilk konsolun mirasını taşıyamadı.